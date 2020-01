Onze Hollywoodvrouw onder de indruk van reacties op Golden Globes: “Michelle Williams aan het huilen, Al Pacino héél slechtgezind” MVO

06 januari 2020

08u56 6 Showbizz Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, mocht dit jaar voor het eerst meewerken aan de organisatie van de Golden Globes. Ze is al zes jaar lid van de Hollywood Foreign Press Association, en stond vannacht mee achter de schermen van de awardshow. “Ongelofelijk was dat”, blikt ze terug.

Ondertussen is het in Californië al lang tijd voor de afterparty’s, maar voor Kristien Gijbels was het vooral werk wat de klok sloeg, vandaag. Ze was verantwoordelijke voor de ticketing van de show, en besliste waar alle celebs zouden komen te zitten in de zaal. “Ook tijdens de show zelf was ik aan het werk", vertelt ze. “Ik mocht voor het eerst de ‘winners walk’ meedoen. Dat betekende dat ik de celebs die een Golden Globe wonnen mocht begeleiden van het podium - waar ze net hun speech hadden gegeven - naar de persruimte. Een fantastische ervaring. Wel een beetje vreemd dat ik met zulke grote sterren via de keuken moest wandelen, want ja, de route liep voor een stukje langs daar. Ik was om eerlijk te zijn een beetje nerveus,” geeft ze toe. “Want dit was belangrijk voor mij, maar alles verliep gelukkig perfect.”

Veel emotie

Uiteraard liep ze alle grote sterren tegen het lijf. “Leonardo DiCaprio, bijvoorbeeld, kwam even een praatje slaan. Hij was daar samen met zijn bodyguard.” Tijdens de ‘winners walk’ zijn de sterren nog zeer onder de indruk van hun beeldje, want velen hadden hun winst niet zien aankomen. Zo kon Gijbels ook de emoties van de winnende acteurs en actrices van dichtbij beleven.

“Ik schrok er echt van hoe hard die mensen daarvan waren aangedaan! Awkwafina kreeg er bijna niets uit... en vooral Michelle Williams was helemaal over haar toeren.” Zij won de Golden Globe voor ‘Beste Actrice in een Dramaserie’, voor haar rol in ‘Fosse/Verdon’. “Ze stortte backstage echt even in. Ze was zó gelukkig dat ze gewonnen had, dat ze ongelofelijk hard begon te huilen. Michelle is natuurlijk ook zwanger, dus ik kan me inbeelden dat die hormonen ook niet meehelpen op zo’n ingrijpend moment.”

“Ook Olivia Colman kon het écht niet geloven," legt Kristien uit. Colman won vannacht de Golden Globe voor ‘Beste Actrice’ in een dramaserie, voor haar werk in Netflix-reeks ‘The Crown. “Die blééf me maar zeggen dat het niet waar kon zijn. This can't be right, klonk het. Volgens haar was dit het jaar dat ze er 100% zeker van was dat ze niét zou winnen. Ze was zelfs buiten adem omdat ze zo verrast was.”

Drama’s voor Netflix

De andere Netflix-kandidaten waren veel minder blij. Zowel ‘Marriage Story’, ‘The Two Popes’ als ‘The Irishman’ vielen amper of zelfs helemaal niet in de prijzen.

“De cast van ‘The Irishman’ was echt slechtgezind”, herinnert Gijbels zich. “Die waren natuurlijk niet blij omdat ze geen enkele award mee naar huis mochten nemen. Vooral Al Pacino was er niet over te spreken. Hij heeft een Belgische bodyguard, zie je, en die vertelde me dat hij echt razend was. Uiteindelijk wilde die hele cast gewoon zo snel mogelijk naar huis, ze waren niet in de feeststemming. Dus na afloop van de show zijn zij dus gewoon een beetje weggevlucht...”

Volgens Kristien waren er dan ook inderdaad verrassingen bij, wat de awards van vannacht betreft. “Ik zat er ook wat naast met mijn voorspellingen, want ik had zeker gedacht dat ‘The Irishman’ in de prijzen zou vallen. Bovendien had ik ook verwacht dat Jennifer Lopez ‘Beste Vrouwelijke Bijrol’ zou winnen, en dat Jennifer Aniston een beeldje zou krijgen voor haar nieuwe tv-show. Maar ook die dames moesten met lege handen vertrekken."

Bosbranden

Tot slot waren de Golden Globes dit jaar alweer erg politiek gekleurd. De aandacht ging vooral naar de bosbranden in Australië, en met uitbreiding over het milieu in het algemeen. Joaquin Phoenix, winnaar van de award voor ‘Beste Acteur in een Drama’, noemde zijn collega-acteurs zelfs hypocriet, omdat ze wel doen alsof ze geven om het milieu “maar wel met privéjets vliegen”.

“Achteraf heb ik daar backstage nog weinig over gehoord”, bedenkt Kristien zich. “Maar hier in Amerika is dat zo’n belangrijk onderwerp dat iedereen het waarschijnlijk al besproken heeft aan het begin van de avond. Zeker die bosbranden in Australië, dat is gewoon het éérste onderwerp dat je aankaart wanneer je iemand tegenkomt. Dus ik begrijp dat er ook dit jaar weer veel aandacht was voor het milieu.”

Feestjes

Kristien mag zich op dit moment, na afloop van de show, nog wat ontspannen op de afterparties. “Ik ben al even gaan kijken bij het feestje van Netflix, en wil nog graag naar dat van Amazon. Maar ik kan je verzekeren: het is hier zó vreselijk druk en zo lang aanschuiven dat de meeste mensen tot in de vroege uurtjes zullen moeten wachten voor ze ergens binnen kunnen.”