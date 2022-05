“Onze eerste ontmoeting was geen succes”: Jan Leyers en Paul Michiels trappen nieuwe tournee Soulsister af

TV Wim Helsen openhartig: “Relatie met mijn vader pas goed sinds hij gestorven is”

Wim Helsen kwam in ‘De Cooke & Verhulst Show’ zijn nieuwe zaalshow ‘Niet mijn apen niet mijn circus’ voorstellen. In de voorstelling heeft hij het onder andere over de moeilijke relatie met zijn vader. “Onze band was moeilijk. We hadden een moeilijke band tot hij gestorven is", zegt Helsen. “Veel van de dingen die ik zelf meedraag, die mij in de weg zitten om gelukkig te zijn, dat zijn dingen die ik onbewust heb meegekregen van mijn vader. Ik zag dat vroeger niet, ik zag hem alleen maar als een lastigaard. Nu is er verzoening en liefde.”

