Onwaarschijnlijk, maar waar: het officiële Russische WK-lied wordt geleverd door... de Belgische Pitaboys

De Pitaboys blikken een officieel WK-lied in. Nee, niet voor de Rode Duivels, wel voor het Russische nationaal elftal. Het wordt een ­meezinger in de stijl van hun bekendste hit 'Waar is da feestje?'. " Nu enkel nog de taal leren", klinkt het.

Bij een wereldbeker voetbal hoort een WK-lied. En daarvoor doen de Russen geen beroep op een artiest uit eigen land. Nee, Moskou rekent op de Vlaamse groep De Pitaboys, de makers van onder meer ‘Waar is da feestje?’. Die hit wordt nog steeds meegezongen door hele legioenen voetbalsupporters, en wordt niet zelden door ganse tribunes overgenomen. Maar een officieel WK-lied? Dat is van een ­andere orde. De Pitaboys kregen groen licht van de Russische voetbalbond en ­alles is contractueel vastgelegd.

Via Cambridge

De deal kwam er dankzij charme­zanger Bart Anneessens Cops, die al een single inzong met het duo. Hij bracht hen met de juiste mensen in contact. "Bart is een ongelooflijk slimme kerel. Hij heeft gestudeerd in Oxford en volgt momenteel nog een opleiding aan Cambridge University. Daar geeft hij intussen ook zelf les", zegt Diego De Mol, die samen met Koen Ceulemans De Pitaboys vormt. Daar kwam Bart in contact met enkele voorname Russische studenten. "Hij volgt er les met de dochter van de CEO van Gazprom, het grootste ­bedrijf in Rusland en de grootste ­aardgasspeler ter wereld. Ze raakten goed bevriend, en intussen is Bart er kind aan huis. Hij heeft ons idee aan hen voorgesteld, waarna de bal aan het rollen ging. Ten slotte bracht hij ons — mét succes dus — in contact met de Russische voetbalbond."

Welk nummer de Russische fans straks luidkeels zullen meebrullen, is nog even afwachten. "We zijn nog volop aan het schrijven. Maar het wordt uiteraard een nummer in onze gekende meezingstijl, zoals een echt ­voetballied hoort te zijn", zegt Diego. "Wat wel zeker is: het liedje wordt uitgebracht in drie talen: Engels, Russisch en een ­Nederlandse versie voor de mensen hier."

Clip opnemen

Maar om een Russische song in te zingen moet je natuurlijk de taal beheersen. "En wij spreken uiteraard géén woord ­Russisch", lacht Diego. "Daarom werken we nu met tolken en vertalers, die ons ­zoveel mogelijk van de taal aanleren. Want een WK-lied zonder tekst inzingen is ­uiteraard geen optie. En als we er ooit ­moeten optreden? Gelukkig heb ik mij ­laten vertellen dat Engels daar een voertaal is." Dat zullen ze wellicht snel ontdekken. "Want de clip willen we natuurlijk graag inblikken in Rusland", besluit De Mol.