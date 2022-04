Onverschrokken bergbeklimmers, een gevallen voetbalgod en een skatelegende: deze sportdocu’s moet je streamen

StreamzWie na een zinderende Ronde van Vlaanderen even wil ontsnappen aan de Vlaamse wielergekte heeft pech, want de voorjaarsklassiekers blijven elkaar vliegensvlug opvolgen. Gelukkig zorgt Streamz voor een aangename afleiding met een exclusief portret van de legendarische skater Tony Hawk. Een uitgelezen kans om de strafste sportdocu’s uit streamingland te bundelen in onze Kijkgids . Op het menu: een gevallen voetbalgod, ronkende motoren en waaghalzen Alex Honnold en Nirmal Purja.

‘Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off’ – Streamz

Via nooit eerder vertoonde beelden en intieme interviews met Tony Hawk zelf geeft deze docu een kijk op het leven van de legendarische skateboarder, zijn carrière en zijn relatie met de sport waar hij al decennialang synoniem voor staat. Als pionier op het gebied van modern verticaal skaten werd Hawk, bijgenaamd ‘The Birdman’, ’s werelds beroemdste skater dankzij het succes van de ‘Tony Hawk Pro Skater’-videogamefranchise. Vandaag verlegt de inmiddels 53-jarige Amerikaan nog steeds zijn grenzen, wat hem begin maart wel een gebroken been kostte.

‘Diego Maradona’ – Prime Video / Sooner

‘Ik zou Diego volgen tot het einde van de wereld, maar Maradona nog niet tot aan de hoek van de straat.’ Conditietrainer Fernando Signorini, die Maradona beter kende dan wie ook, vat de twee gezichten van de legendarische Argentijnse voetballer treffend samen. Op zijn studs was ‘Pluisje’ een ware voetbalgod, die zich onsterfelijk maakte in eigen land met de wereldtitel in ’86 én in Napels met twee landstitels. Naast het veld ging Maradona ten onder aan zijn verslavingen en banden met de Napolitaanse maffia. Genrespecialist Asif Kapadia ‘(Senna’, ‘Amy’) levert een schitterend portret af van de ongrijpbare dribbelkont, die in november 2020 op 60-jarige leeftijd overleed.

‘Free Solo’ – Disney+ / Apple TV

Waanzinnig, beklemmend en bij momenten ronduit onwezenlijk. In de emotionele rollercoaster ‘Free Solo’ bent u een bevoorrechte getuige van een van de strafste exploten uit de sportgeschiedenis: bergbeklimmer Alex Honnold die de dood uitdaagt en heelhuids de top bereikt van de 900 meter hoge granieten rotswand El Capitan, zonder touwen of veiligheidsuitrusting. ‘Meru’-regisseurs Jimmy Chin en Elizabeth Chari Vasarhelyi brengen Honnolds huzarenstukje én de onmetelijke schoonheid van Yosemite Valley op meesterlijke wijze in beeld, en kregen terecht een Oscar voor beste documentaire.

’14 Peaks: Nothing Is Impossible’ – Netflix

Net als Honnold is ook Nirmal ‘Nims’ Purja slechts een man van vlees en bloed, al lijkt het daar niet op in ’14 Peaks: Nothing Is Impossible’. Omringd door een team van ervaren sherpa’s en landgenoten haalde de Nepalese bergbeklimmer het in zijn hoofd om ‘s werelds veertien hoogste bergen te overwinnen in minder dan zeven maanden. Pure waanzin, want alle veertien pieken bevinden zich boven 8.000 meter in de zogeheten ‘death zone’, waar koude, wind, lawines en gebrekkige zuurstofopname fataal kunnen zijn. Purja klaarde zijn tour de force in zes maanden en zes dagen. Het oude wereldrecord stond op zeven jaar en tien maanden.

‘Formula 1: Drive to Survive’ - Netflix

Vorig jaar durfden we nog te beweren dat de docureeks over de koningsklasse van het autoracen sensationeler is dan de sport in kwestie, waarna Lewis Hamilton en Max Verstappen ons prompt de mond snoerden met een krankzinnige titelrace en titanenduel. Tijdens een van de spannendste wereldkampioenschappen uit de Formule 1-geschiedenis kreeg Netflix opnieuw exclusieve toegang tot teamleiders en piloten. De torenhoge verwachtingen werden vorige maand helemaal ingelost met een zinderend vierde seizoen, waarin de bittere rivaliteit tussen renstallen Mercedes en Red Bull centraal staat.

