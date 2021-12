Onverklaarbare kneuzingen en een geliefde met voorkennis: mysterie rond dood van ‘Superman’ George Reeves

Celebrities Familie van overleden Il Di­vo-zan­ger Carlos Marín kan geen vrede vinden: "Hij had gered kunnen worden”

De familie van zanger Carlos Marín - lid van het beroemde zangkwartet Il Divo - kan geen vrede nemen met zijn overlijden. De Spaanse zanger stierf op 19 december in een ziekenhuis in het Britse Manchester, volgens zijn familie in Spanje na een coronabesmetting met de deltavariant. Maar nog volgens die familie zou Carlos vandaag nog in leven zijn, indien hij een behandeling had gekregen in zijn thuisland.

12:11