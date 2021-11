Onverklaarbare gebeurtenissen en een echt sterfgeval: deze horrorfilms zorgden voor kippenvel achter de schermen

FilmEen levende slang die in stukjes wordt gehakt, verminkte acteurs en mogelijk zelfs échte spoken. Nee, het zijn geen scenario’s van horrorfilms, maar de waargebeurde verhalen van op de set. Sommige prenten zorgden namelijk niet alleen voor, maar ook achter de schermen voor schrikwekkende situaties. “We waren aan het acteren, en tóch hadden we schrik voor het spookuur...” Dit zijn de gekste waargebeurde horrorverhalen van op de set.

‘The Conjuring’-saga: onverklaarbare verwondingen

Volledig scherm © AP

In ‘The Conjuring’-franchise proberen de paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren de meest duistere aanwezigheden te verjagen. Vera Farmiga, die de rol van helderziende Lorraine vertolkt, kreeg ook tijdens de opnames te maken met enkele onverklaarbare dingen. Zo werd de actrice herhaaldelijk wakker tussen drie en vier uur in de ochtend. Een uur dat bekend staat als het heksenuur of het uur van de duivel. Een tijdstip waarop de grens tussen leven en dood volgens paranormale experten op zijn dunst is.

Verder doken rond de periode van de opnames enkele mysterieuze klauwsporen op in het leven van Farmiga. De eerste keer ontdekte de actrice ze op haar computerscherm: “Ik had juist een telefoontje met regisseur James Wann achter de rug. Daarin uitte ik mijn interesse in het ‘Conjuring’-project. Ook vroeg ik aan Wann om acteur Patrick Wilson te casten als mijn echtgenoot in de film. Toen ik mijn computerscherm daarna opende, zag ik opeens drie onverklaarbare klauwmarkeringen van rechtsboven naar linksonder.”

Enkele maanden later, nadat de opnames van ‘The Conjuring’ erop zaten, ontdekte Farmiga opnieuw de klauwsporen. Deze maal stonden ze op haar been: “Het voelde een beetje als een blauwe plek. Het waren sporen die schijnbaar veroorzaakt waren door lange nagels of vingertoppen.” De actrice besloot om het voorval te negeren: “Ik wilde geen angst voelen. Ik wilde het mijn leven niet laten bepalen. Ook al is het onverklaarbaar.”

Farmiga was niet de enige op de set met onverklaarbare verwondingen. Kindactrice Joey King kreeg tijdens de opnames van de eerste ‘Conjuring’-film plots blauwe plekken “over haar hele lichaam”. “Kinderen doen nooit stunts, dus daarvan kon het onmogelijk zijn”, zegt acteur Patrick Wilson. “Je zag ook de angst op haar gezicht: ‘Ik weet niet van waar ze komen.’ Na de opnames verdwenen de plekken gelukkig.”

‘Friday the 13th’ (1980): slangenmoord

Volledig scherm Betsy Palmer als de gestoorde seriemoordenaar Pamela Voorhees. © VMMA

In het wilde weg moorden zonder enige vorm van medelijden, is het handelsmerk van ‘Friday the 13th’-personage Jason Voorhees, maar op de set ging het er even gruwelijk aan toe. Tijdens de opnames van de eerste ‘Friday the 13th’ beging Harry Crosby (Bill) namelijk een echte moord. Voor een scène hakte hij een slang genadeloos aan stukken met een machete. De eigenaar van de slang was hiervan niet op de hoogte, en zou achter de camera ontroostbaar hebben gehuild.

De slang nam volgens fans wraak vanuit de hemel. Toen er voor een opname een pijl in Crosby zijn oog geplaatst werd, kreeg hij plots een branderig gevoel in zijn oog. De pijn was zo erg, dat de productie besloot om de acteur af te voeren naar het ziekenhuis. Wat bleek? De crew gebruikte nepbloed dat het product ‘PhotoFlo’ bevat. Het middel moest het bloed er realistischer laten uitzien en het beter in de kleren laten trekken. Crosby hield er uiteindelijk een blind oog aan over gedurende zes maanden.

The Blair Witch Project (1999): pestend productieteam

Volledig scherm © AP

Alle hoofdrolspelers van ‘The Blair Witch Project’ moesten een contract ondertekenen waarin stond dat het productieteam hen kon ‘pesten’ tijdens de opnames. De meeste van de angstreacties, die de film uiteindelijk zo populair maakte, waren dus ook echt. Volgens IMDb trokken de makers bijvoorbeeld midden in de nacht aan de tent van de hoofdpersonages om een realistische reactie los te krijgen. Ook kregen de sterren naarmate de opnames vorderde alsmaar minder eten. “Onze veiligheid was nooit op het spel. Maar het was de bedoeling om ons zo ongemakkelijk mogelijk te maken”, aldus acteur Michael C. Williams.

Tot slot maakten regisseurs Daniel Myrick en Eduardo Sanchez de castleden wijs dat de ‘Blair Witch’ een echte legende was. De acteurs wisten dus wel dat de film nep, maar geloofden wel tijdens de opnames dat alles gebaseerd was op een echte mythe.

‘A Nightmare on Elm Street’ (1984): levensgevaarlijke kortsluiting

Volledig scherm Freddy Krueger © RTBF

In het immens populaire ‘A Nightmare on Elm Street’ achtervolgt de genadeloze Freddy Krueger (Robert Edlund) tieners in hun dromen. Maar het grote succes van de cultfilm was er bijna nooit geweest. De filmcrew kon op het laatste nippertje ontsnappen aan een ware tragedie. Tijdens de gruwelijke scène waarin er bloed uit het bed van Glen spuit, ging er namelijk van alles mis.

“Er ontstond door een technische fout plots een tsunami van bloed”, zei Robert Edlund tegen het magazine Rolling Stone. “Dit terwijl de vloer volledig bedekt was met elektrische kabels.” Daardoor ontstond er een enorme vonk. “Ik nam de hand van Heather Langenkamp (Nancy) en rende weg als een klein meisje”, aldus Edlund. Regisseur Wes Craven bleef terwijl in een harnasstoel op de set hangen, omdat de elektriciteit uitviel. Enkele crewleden kregen wel elektrische schokken, maar kwamen er met de schrik vanaf. Craven gebruikte de beelden uiteindelijk wel in de film.

Ook het moment waarin een onzichtbare kracht Tina (Amanda Wyss) tegen alle muren van de kamer gooit en haar uiteindelijk vermoordt, was een vorm van levensechte horror. De makers bouwde een speciale roterende kamer voor de scène om “het geloofwaardiger te maken”. “Al na de eerste ‘ronde’ was ik erg duizelig”, zegt Wyss. “Maar ik moest blijven vallen. Mijn gespeelde angst was voor 75 procent echt.” Na de opnames zou Tina volledig “in paniek zijn geweest”.

Insidious (2010): plotse ziekte

Volledig scherm © kos

De crew van ‘Insidious’ werd tijdens de opnames getroffen door een mysterieuze ziekte. “We moesten de volledige kelder van het Linda Vista Hospital aankleden voor de film”, vertelt productiedesigner Jennifer Spencer aan Cosmopolitan. “Zo was er een kamer vol oude patiëntendossiers uit de jaren 40 en 50 die we moesten opruimen. We waren druk in de weer, toen opeens iedereen zich ziek, raar of zwaar begon te voelen. We moesten gedwongen pauzeren omdat iedereen zich zo slecht voelde.” Tot op de dag van vandaag is het nog altijd niet duidelijk wat de crew is overkomen.

‘The Exorcist’ (1973): ijzingwekkende brand

Volledig scherm © William Friedkin

De duiveluitdrijving uit ‘The Exorcist’ geeft filmliefhebbers nog altijd koude rillingen, maar een mysterieuze brand achter de schermen, deden de makers zelf nog veel meer schrikken. Om vier uur ‘s ochtends vloog een duif om onbekende redenen in een elektriciteitskast, en veroorzaakte een explosie die de hele set in lichterlaaie zette. Alle kamers werden verwoest, buiten die van het bezeten meisje Regan MacNeil. De cast en crew was zo ongerust, dat de bazen besloten om een priester alles te laten zegenen.

Het echte kwaad is volgens sommige mensen zelfs nooit weggegaan. Zo kwamen er in totaal negen mensen, die aan de film meewerkte, om het leven. Castleden Jack MacGowran en Vasiliki Maliaros stierven allebei even na het opnemen van de film. Opvallend detail: hun personages gingen ook dood in ‘The Exorcist’.

Een andere acteur Paul Bateson, die een radioloog speelt in de film, bleek dan weer een moordenaar te zijn. Hij stak de filmjournalist Addison Verrill in 1977 neer, nadat hij seks met hem had gehad. Ook zou hij in de gevangenis hebben toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor een reeks ophefmakende moorden op homoseksuele mannen. Al is daar nooit voldoende bewijs voor gevonden.

‘Annabelle Comes Home’ (2019): bloedende neus

Volledig scherm Madison Iseman, Katie Sarife en McKenna Grace in 'Annabelle Comes Home'. © AP

Mckenna Grace, die de dochter van Ed en Lorraine Warren speelt, in ‘Annabelle Comes Home’ had meerdere ervaringen op de set die ze niet kon verklaren. “Ik werd op een ochtend wakker en had een rare, kleine snee op mijn voorhoofd vlak bij mijn haarlijn”, vertelde de twaalfjarige actrice na de opnames. “Het had de vorm van een driehoek. Ik was echt in paniek. Ik dacht echt even dat ik ontvoerd was door buitenaardse wezens.”

Maar dat was volgens Grace nog “maar de minst enge ervaring”. “Toen we voor het eerst met z’n allen op de set stonden, viel het licht plots uit. Onmiddellijk erna begon mijn neus uit het niets te bloeden. Ik rende naar buiten om een tissue te halen, maar zodra ik dat deed, stopte het bloeden. Het was echt eng. Gelukkig is er daarna een pastoor gekomen die ons allemaal heeft gezegend”, aldus de actrice.

