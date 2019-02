Ontwerpster Bianca Samyn over haar Oscar-jurk voor onze vrouw in Hollywood, ‘Made in Belgium’ en het eerbetoon aan haar grootmoeder SD

25 februari 2019

13u05 0 Showbizz Je jurk op de rode loper van de Oscars. Voor veel ontwerpers is het een verre droom, maar voor de Belgische Bianca Samyn (41) van het label Carmen Volc, werd het dit jaar werkelijkheid, toen onze Hollywood-vrouw Kristien Gijbels haar jurk op de rode loper droeg.

“Die Oscar-jurk van Kristien was een geschenk uit de hemel. Zestig uren hebben we eraan gewerkt. De mouwen zijn met de hand geborduurd, puntje per puntje. Het resultaat is een bom van een jurk. ‘She will rise as a phoenix’, heb ik gezegd. Dat is meteen ook de naam van de jurk, The Phoenix. Ik ben apetrots dat Kristien haar zal dragen. Ik krijg krampen in mijn buik als ik er nog maar aan denk. Ik hoop stiekem dat iedereen erover praat of desnoods dat iemand over de sleep valt.” Twee jaar geleden al contacteerde Bianca Samyn Kristien, in de hoop een rode loper-jurk voor haar te ontwerpen. “Helaas had ze toen al een designer. Maar ze was meteen fan van wat ik te bieden had, en contacteerde me vorig jaar via Facebook. ‘Maak jij nog jurken?’ Ja, natuurlijk! Ik maakte dus een jurk voor de Golden Globes, maar die was zodanig lang onderweg geweest, dat ik de show miste. Gelukkig kon ze voor de Oscars gebruikt worden.”

In 2012 begon Samyn haar label Carmen Volc in elkaar te boksen, een eerbetoon aan haar grootmoeder, Carmen Volckaert. “Mijn grootmoeder zit echt verweven in mijn label. Ze is me altijd blijven stimuleren om te blijven tekenen", vertelt ze. “We keken vroeger samen naar musicals en beoordeelden dan de kledij. Als kind vond ik dat al geweldig: hoe de kledij van de actrices afgestemd was op elkaar. Helaas weet mijn grootmoeder niet dat ik dit label opgestart heb. Maar veel mensen in mijn entourage kenden haar, en vertellen me dat ze haar duidelijk herkennen in mijn merk. Ze was totaal geen sexy vrouw, maar ze hield daar wel van bij anderen. Ik denk dat dat wel heel subtiel aanwezig is in mijn kledij. Alle vrouwen die bij mij gekleed worden, hebben toch wel een hoek af.”

De Kardashians

“Welke beroemde vrouwen ik het liefst in een van mijn ontwerpen zou zien? Lady Gaga en Rihanna, sowieso. Dat zijn twee prominente figuren die écht durven. Voor mijn jurken is het belangrijk dat de vrouw durft. De jurk die ik voor Kristien ontworpen heb, is eigenlijk nog redelijk braaf, maar de meeste van mijn ontwerpen zijn echt wel aanwezig en supersexy. Ik ben niet bang van bloot en voel me sexy als vrouw, en ik wil dat ook vertalen in mijn lijn. De vrouwen die mijn label dragen zijn stuk voor stuk sexy vrouwen, of vrouwen die zich sexy voelen wanneer ze Carmen Volc dragen.” Wanneer je ‘sexy vrouwen’ zegt, kan je natuurlijk niet rond de Amerikaanse realityfamilie The Kardashians heen, en dat beseft ook Samyn. “Als je wil dat je merk boomt, dan moet je die vrouwen in je kledij hebben. Dat is gewoon zo. En dan zorgen wij er wel voor dat die jurken rond hun lichamen passen. Dat is het voordeel van onze ‘made in Belgium’, alles kan meteen rond het lichaam aangepast worden.”

Carmen Volc wordt inderdaad volledig in België geproduceerd. Samyn en haar twee naaisters doen alles zelf: van het ontwerpen en het realiseren van de stukken, tot de fotografie en de make-up voor de promobeelden. Dat is niet eenvoudig, maar Samyn zou het niet anders willen. “Ik zou heel gemakkelijk mijn lijn in China kunnen laten produceren. Dat zal me minder kosten, ik zal een grotere afzet hebben, en ik zal misschien de grote zakken geld verdienen. Maar heb ik dan nog diezelfde voldoening? Kijk: ik maak uiteindelijk kunstwerken. De voldoening is voor mij belangrijker dan het prijskaartje. Ik ben blij als ik een jurk verkoop hé, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb dit talent gekregen. Van waar, dat weet ik niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik het niet zomaar heb gekregen. Ik moet er iets mee doen.” Ook een soort van Belgische trots speelt voor de ontwerpster mee. “Alle merken lopen weg uit België. Maar Carmen Volc is geen volger. Ik wil een leider zijn. Maar dan liefst met een korte ei, en niet met een lange. Kijk, op internationaal modevlak is België goed vertegenwoordigd, zij het als designer, stylist, fotograaf ... België heeft enorm veel talent, en ‘Made In Belgium’ betekent echt iets. Ik denk dat ik het talent heb om internationaal door te breken. Ik ben daar zelfs van overtuigd. Maar of het gemakkelijk zal zijn? Nee, volmondig nee. Maar dat hoeft ook niet. Waarom gemakkelijk doen als het moeilijk kan?”

Exclusief

In 2014 bracht Samyn haar eerste prêt-à-porter-collectie uit, al wilde ze liever meteen haute couture maken. “Maar ik heb me laten beïnvloeden door anderen die zeiden dat je niet meteen haute couture op de markt kon zetten. Uiteindelijk vond ik dat ook niet slecht, omdat ik zo een beter beeld had van wat voor soort klanten mijn label aantrok.” Via die eerste collectie, vond ze haar allereerste klant, een bruidje. “Ze kwam naar mij toe, zag mijn tekeningen en zei: ‘Als jij dit kan tekenen, dan kan je mijn bruidsjurk ook maken.’ Het ging om een groot huwelijk dat in Toscane zou plaatsvinden. Ik had qua haute couture nog niets gepresteerd, maar zij had blijkbaar een grenzeloos vertrouwen in mij. Dus heb ik maar toegezegd: dit was mijn kans! Ondertussen is ze mijn beste vriendin geworden en vertrouwt ze nog altijd haar grote feesten aan mijn toe. Dat blijkt een constante te zijn: de klanten die bij mij gekocht hebben, zijn nog steeds heel gelukkig.”

Tegenwoordig focust de ontwerpster zich vooral op haar haute couture-collectie. Prêt-à-porter maakt ze enkel nog voor zichzelf, en klanten die geïnteresseerd zijn in wat ze aanheeft, kunnen de kledingstukken nog bestellen en laten aanpassen. Dat de kledingstukken met een bepaald prijskaartje komen, valt door het handwerk niet te vermijden, maar ze hebben wel een extra troef: elk haute couture-stuk is volledig uniek. “Elk kledingstuk wordt maar één keer gemaakt, en is dus echt exclusief. Als je binnen vijf jaar nog eens een jurk van Carmen Volc draagt, zal je nog steeds de enige met die jurk zijn. Ook al draag je ze in België of Rusland, dat maakt niet uit. Je bent en blijft de enige.” Samyn’s ontwerpen werden dan ook al gedragen op exclusieve evenementen zoals Miss België, de Gouden Schoen en de boeklancering van Hilde Van Malderen.

Droom

Nu komt daar dus de rode loper van de Oscars bij. “Het was mijn grote droom om op die rode loper te staan, en dankzij Kristien komt die droom zo snel uit. Daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Tijd dus voor een volgende droom! Nu wil ik naar het filmfestival van Cannes, en dan wil ik niet alleen een ster in mijn jurk zien, maar ook mezelf. Ik wil ook zo'n glamourmomentje. Nee, je moet altijd grotere dromen hebben. We zien wel waar het eindigt, maar ik blijf duwen om het te laten eindigen waar ik wil. Desnoods verkoop ik mijn ziel aan de duivel, want ik geef niet op!”

Een enthousiaste Kristien

Kristien zelf bleek in een eerste reactie na de Oscars erg enthousiast over haar op maat gemaakte jurk. “Het kleed was echt heel erg mooi. De reacties erop waren dan ook super. Ik heb erg veel vragen gekregen over wie de ontwerpster was, dus da’s mooi meegenomen.”

