Ontwerper Roman Vandycke maakt de opvallende jurken van onze missen: “Voor die van Kedist kreeg ik amper 2 weken”

In een witte jurk à la ‘een Brugse zwaan’ doet Celine Van Ouytsel (25), Miss België 2020, deze nacht een gooi naar de titel van Miss World in Puerto Rico. Uitzonderlijk niet in een creatie van Romans hand, want het was sowieso al stressen voor één jurk, zegt hij. “Ik kreeg amper twee weken om Kedist haar nationaal kostuum te maken”, zegt de Waalse ontwerper uit Ciney. Terwijl hij daaraan bezig was, kon hij onmogelijk tegelijk een jurk voor Miss World maken. “Ook al hou ik van stress", lacht hij. Het is die stressbestendigheid trouwens die Roman in 2018 aan een job’ke hielp in het selecte clubje ontwerpers van het Comité Miss België. Tot jaren geleden hoorde Nicky Vankets daarbij, vandaag zijn het enkel Roman Vandycke en Atelier ExC - die maakte de jurk voor Miss World voor Celine. “In januari 2018 kreeg ik drie dagen voor de Miss België-verkiezing in paniek telefoon van Darline Devos”, gaat Roman terug. De ontwerper van de vleugels, die de finalistes traditioneel in de show dragen, had afgehaakt. Verhuisd naar Los Angeles. “Ik kreeg van Darline drie dagen om twààlf paar vleugels te maken. Zottenwerk! Maar tuurlijk zei ik ja, ik droomde al jaren van kostuums ontwerpen voor missverkiezingen.” Sterker, in aanloop had hij vooraf al eens spontaan een mail gestuurd naar Darline. ‘Of hij zo eens geen ontwerp mocht maken...’