Ontwerp van de lijkwagen en optreden van haar doedelzakspeler: hoe de Queen mee haar eigen begrafenis regelde

ROYALTYMaandag 19 september neemt de wereld definitief afscheid van een icoon, Queen Elizabeth II . Miljarden mensen zullen de eredienst volgen, en die zal een persoonlijke toets van de Queen bevatten. Ze had namelijk zelf inspraak in de plannen en had enkele specifieke wensen voor haar begrafenis. “Ze wilde geen lange en saaie begrafenisdienst. Haar gasten mogen zich niet vervelen.”

Typerende lijkwagen

Koningin Elizabeth II ontwierp haar eigen lijkwagen, samen met The Royal Household en Jaguar Land Rover. Ze keurde het definitieve model goed voor haar dood. De lijkwagen is afgewerkt in Royal Claret, dezelfde kleur als de officiële koninklijke staatsvoertuigen. Die voertuigen worden gebruikt door leden van de koninklijke familie voor officiële taken en staan in Buckingham Palace. De Queen stond erop dat ze zichtbaar zou blijven, tot het einde. Daarom is het voertuig ontworpen met veel glas en licht, zodat je de kist nog altijd kon zien liggen. Ook wanneer de lijkwagen door de donkere straten reed.

Volledig scherm De lijkwagen van Queen Elizabeth II voor Buckingham Palace © Photo News

Prinses Anne aan haar zijde

De Queen wenste dat haar enige dochter, prinses Anne, haar lichaam zou begeleiden tijdens haar laatste reis. Zo gezegd, zo gedaan. In de dagen tussen haar overlijden en de staatsbegrafenis nam Anne het voortouw en week ze niet af van de kist, die al ruim dertig jaar geleden klaarstond. Het is geen verrassing dat de prinses die verantwoordelijkheid draagt. Met haar 20.000 volbrachte opdrachten is ze namelijk één van de hardst werkende leden van de koninklijke familie.

Volledig scherm Prinses Anne en haar man Timothy Laurence bij de kist van Queen Elizabeth II © AFP

Volledig scherm Prinses Anne © via REUTERS

Begrafenis in Westminster Abbey

Queen Elizabeth II heeft specifiek verzocht om haar begrafenis in Westminster Abbey te houden. De kerk had namelijk een speciaal plekje in haar hart: het was de plaats waar ze trouwde met prins Philip en werd gekroond tot koningin.

Volledig scherm Westminster Abbey © AP

Special guests

De Queen vond het belangrijk dat enkele ‘special guests’ aanwezig zouden zijn bij de ceremonie. Deze mensen krijgen alvast een plekje: haar paardentrainer die voor haar volbloeden zorgde, een sergeant die twee collega’s redden in Irak ene en haar kleedster. En ook haar persoonlijke doedelzakspeler zal aanwezig zijn tijdens de dienst in de kerk van Windsor. De muzikant maakte haar naar gewoonte elke dag wakker door een kwartiertje onder haar raam te spelen. Aan het einde van de ceremonie zal hij voor een laatste keer spelen voor Hare Majesteit, waarbij hij langzaam wegloopt. Zo zal het geluid symbolisch wegsterven.

Volledig scherm Doedelzakspelers bereiden de begrafenis van Queen Elizabeth II voor © AP

Geen saaie begrafenis

Terwijl haar familieleden en leiders van over de hele wereld samenkomen om te rouwen om haar overlijden, wilde Queen Elizabeth ervoor zorgen dat haar begrafenis geen deprimerende gebeurtenis zou worden. “De Queen wilde geen lange en saaie begrafenisdienst. Ze wilde niet dat haar gasten zich zouden vervelen. In tegendeel: ze zullen tot glorie worden verheven wanneer ze de dienst horen", legde voormalig aartsbisschop van York Lord Sentamu aan ‘BBC’ uit. Dat had de Queen zelf verteld aan hem. Wat wilde ze dan wel? Rijkelijke hymnes van het koor. Elizabeth kende namelijk veel traditionele hymnes, die ze volledig kon meezingen.

Volledig scherm De laatste groet in Westminster Hall © AP

Definitieve rustplaats bij haar geliefden

De begrafenis van haar man, prins Philip, werd vorig jaar in de St. George’s Chapel gehouden. In de King George VI- Memorial Chapel zal de Queen dan ook haar definitieve rustplaats krijgen. Ze wilde absoluut begraven worden naast de liefde van haar leven, prins Philip. Maar ook naast haar vader, moeder en geliefde zus. Koning Charles III zal symbolisch aarde over de kist van zijn moeder uitstrooien.

Volledig scherm King George VI- Memorial Chapel © EPA

Volledig scherm Queen Elizabeth II en prins Philip © epa

