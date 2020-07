Ontspanning troef bij cartooniste Chrostin: “Voor elke opname van ‘De Slimste Mens’ heb ik een joint gerookt” SDE

30 juli 2020

11u00

Bron: HUMO/De Morgen 0 Showbizz Ze was een van dé revelaties uit het voorbije seizoen van ‘De Slimste Mens’: Christina De Witte aka Chrostin. Met haar gevatte, slimme én rustige antwoorden maakte ze al snel indruk. Al had ze voor dat laatste wel wat hulp.

Opvallend rustig zat Chrostin vorig jaar in de oranje zetels van ‘De Slimste Mens’. Met dank aan enkele kalmerende middelen, verklapt ze in HUMO. “Ik ben een vrij nerveus persoon, en om me te ontspannen rook ik weleens een joint”, klinkt het. “Vrij vaak, om eerlijk te zijn. Mijn boekhouding doe ik bijvoorbeeld meestal stoned - ik word er altijd erg creatief van, haha - en voor de opnames van ‘De slimste mens’ heb ik ook telkens gesmoord. Eén keer zat ik echt high in die stoel, al denk ik niet dat iemand het in de gaten had.”

In De Morgen vertelde de illustratrice al eens eerder over haar stressniveau. “Zet mij op een podium voor 200 mensen, en dat komt goed”, klonk het toen. “Maar zet mij aan tafel met vijf mensen die ik niet ken en ik sla helemaal op tilt. Ik krijg daar buikpijn van, ik krijg nu zelfs kippenvel door erover te praten. Ik ben gestopt met al die pers- en influencerevents af te schuimen waar je zogezegd hoort te zijn.” Naar eigen zeggen lukte ‘De Slimste Mens’ toen zonder problemen, omdat het toch maar een spelletje is. “Ik heb mezelf geen druk opgelegd: ik hoef niet slim over te komen, of door te gaan naar de volgende aflevering. Mensen onthouden dat toch niet, als je eens een dom antwoord geeft. Nu, ik geef toe: zodra ik door de eerste aflevering was, werd ik wel competitief. Als ik hier dan toch zit, dacht ik, dan wil ik het wel goed doen.”

Lees het volledige interview met Chrostin in HUMO.