Ontspannen met ‘F.C. De Kampioenen’ en de kat van Camille: achter de schermen van ‘The Masked Singer’

TVVrijdagavond werd de finale van ‘The Masked Singer’ uitgezonden op VTM. Eindelijk is nu bekend wie er dit seizoen in de pakken zat. Maar dat wil niet zeggen dat ook alle geheimen zijn prijsgegeven. In ‘Behind The Mask’ krijg je een blik achter de schermen van de populaire tv-show.

In ‘Behind The Mask’ verklapt Camille Dhont dat de vacht van Miss Poes gebaseerd is op die van haar eigen kat, Moustache. “Normaal gezien ging Miss Poes een gevlekte kat zijn”, vertelt ze. Maar tijdens een werkbezoekje van de kleedsters, merkten die haar kat Moustache op. Een mooie, grijze kat. “En toen is de vacht van Miss Poes op die van mijn eigen huisdiertje gebaseerd.”

In show vier kreeg Miss Poes een nieuwe staart die veel zwaarder was. En die staart bracht haar bijna in moeilijkheden tijdens de aflevering. “Die staart is zo gemaakt dat die langs de ene kant meer leunde, anders zie je die niet”, vertelt Camille in ‘Behind the Mask’. “Maar als ik maar een klein beetje bewoog, schoof die helemaal naar die kant en drukte die op mijn buik. Ik kon dan bijna niet zingen. En dan moest ik nog op de grond vallen. Dat neep mij echt dicht. Ik dacht: dit nummer moet écht gewoon gedaan zijn, want ik kan niet meer.”

Dat Guga Baul en Conner Rousseau ‘FC De Kampioenen’-fans zijn, wisten we al. Dat ze achter de schermen van ‘The Masked Singer’ daar dan ook constant grapjes over maakten, hoeft niet te verwonderen. “Het feit dat Guga erbij was, was voor mij echt een meerwaarde”, vertelt Conner. “Ook met zijn madam kom ik goed overeen, maar hem ken ik eigenlijk het beste van iedereen. Als je wat onnozel kan doen en ‘FC De Kampioenen’-mopjes kan maken, dan is dat leuk om je wat op je gemak te stellen.”

In ‘Behind The Mask’ vertelt Conner hoe hij heeft moeten leren om zijn personage ook te laten leven tussen de performances door. “Ik heb die staging echt onderschat", vertelt hij. “Die eerste show was ik daar niet echt over aan het nadenken. Toen stond Konijn gewoon stil wanneer de jury aan het praten was, terwijl een konijn eigenlijk nooit stilstaat. Ik heb dus een knop omgedraaid: ‘t is meer dan alleen zingen. Dan ben ik wel begonnen met dat konijn in te vullen.”

Dat zijn geliefde Loredana zou meedoen met ‘The Masked Singer' was geen geheim meer voor Pat Krimson, maar welk kostuum ze ging dragen was dat wél. Wanneer Loredana het hem vertelde, was hij dan ook blij verrast: “Spannend, want ik heb altijd van kastelen en ridders gehouden”, klonk het enthousiast. En ook Loredana zelf was blij. “De eerste keer dat ik mijn pak zag, was ik echt verliefd. Ik ben een enorme fan van ‘Vikings' en ‘Game of thrones'. Patje en ik hebben alle seizoenen gezien. Toen ik het pak zag, had ik echt wel zoiets van: dat heeft echt die vibe. Ik kan ernaar blijven kijken.”

In ‘Behind The Mask’ vertelt Loredana over hoe moeilijk het in het begin was om zichzelf in te tomen en haar energie goed te verdelen. Iets wat ze niet gewend was om te doen bij 2 Fabiola. “De eerste keer dat ik daar stond was het wel wat zoeken: focus je op dat nummer”, zegt Loredana. “Als we on stage gaan met 2 Fabiola is het meteen van ‘oké, hier ben ik’. Nu is dat een heel ander gegeven, en je moet dan ook nog opletten dat je niet zegt ‘put your hands in the air’. Moeilijk om je zo in te tomen.”

