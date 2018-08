Ontsnappingsartiest bijna verslonden door krokodillen in 'America's Got Talent' DBJ

07 augustus 2018

17u27

Bron: AGT 14 Showbizz Ontsnappingsartiest Lord Nil brengt een ijzingwekkende act in de talentenjacht 'America's Got Talent'. Ondersteboven hangend aan drie brandende touwen probeert hij zichzelf te bevrijden uit een dwangbuis boven een terrarium met drie alligators.

In zijn vorige ronde maakte ontsnappingsartiest Lord Nil indruk door zich in laatste instantie te bevrijden terwijl hij opgesloten zat in een doos vol schorpioenen. Dit keer dreef hij met hongerige alligators het publiek naar het puntje van hun stoel.

Voor hij aan zijn act begon, gaf Lord Nil toe dat hij nooit eerder met krokodillen werkte en dat hij het alleen maar deed omdat jurylid Simon Cowell het in de vorige ronde suggereerde. "Oeps", glimlacht Cowell. "Dat respecteer ik, maar ze zien er wel gelukkig uit." Jurylid Howie voegt daar aan toe: "Ze zien er gelukkig uit omdat ze naar een buffet aan het kijken zijn."

De verloofde van de artiest verklaarde dat ze extreem zenuwachtig was voor de act, om hem vervolgens vast te klemmen in een dwangbuis en zijn voeten te bevestigen aan touwen die door iemand anders in brand werden gestoken. Lord Nil ging de hoogte in boven een glazen kooi met de reptielen. Wat volgt is een adembenemende show.