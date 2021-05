Ontsnap even aan de realiteit: de beste 5 sciencefictionseries om te streamen

Door de toevoeging van HBO Max werd het aanbod van Streamz afgelopen maandag uitgebreid met enkele kleppers van formaat, met sciencefictionserie ‘Raised by Wolves’ van ‘Alien’-regisseur Ridley Scott als uitschieter. De ideale gelegenheid – als u het ons vraagt – voor een overzicht van de strafste sf-reeksen uit streamingland. Denk maar aan de opstand van de machines in ‘Westworld’ ( Streamz ), ‘Star Wars’-magie in ‘The Mandalorian’ (Disney+), het gekoloniseerde zonnestelsel uit ‘The Expanse’ (Prime Video) en het postapocalyptische ‘Travelers’ (Netflix).

1. ‘Raised by Wolves’ (2020) – Streamz

Na enkele mindere passages in de ‘Alien’-franchise geeft sf-visionair Ridley Scott zijn criticasters lik op stuk met ‘Raised by Wolves’, een bloederige verkenning van artificiële intelligentie en religieus geloof. Scott regisseerde niet alleen de eerste twee afleveringen, maar trad ook op als uitvoerend producent. De tiendelige reeks vindt plaats op de mysterieuze planeet Kepler-22b, waar androïdes Father en Mother de taak krijgen om de mensheid een tweede kans te geven nadat de aarde compleet werd verwoest door een oorlog. Het controleren van de mens blijkt echter een verraderlijke taak.

Klaar voor een ruimtereis naar Kepler- 22b? Bekijk ‘Raised by Wolves’ hier op Streamz.

Ook in ‘Westworld‘ staat kunstmatige intelligentie centraal. Rijke bezoekers betalen grof geld om in het futuristisch westernpark van Delos Incorporated al hun lusten – zonder gevolgen - te kunnen botvieren op de plaatselijke ‘inwoners’, levensechte androïdes die elk gevangen zitten in de eindeloze lus van hun verhaallijn. Wanneer boerendochter Dolores (Evan Rachel Wood) en prostituee Maeve (Thadiwe Newton) een eigen bewustzijn beginnen te ontwikkelen, nemen de ‘inwoners’ langzaamaan de regie over van hun briljante schepper Robert Ford (Anthony Hopkins in bloedvorm). Of hoe misplaatste menselijke arrogantie niet zonder gevolgen blijft. In het derde seizoen maakt Aaron Paul (Jesse Pinkman uit ‘Breaking Bad’) zijn intrede.

Een bezoek brengen aan Westworld? Bekijk de serie hier op Streamz.

3. ‘The Mandalorian’ (2019-2020) – Disney+

De voorbije twee jaar zette Disney+ de toon voor zijn ambitieuze Star Wars-plannen met de verbluffende liveactionserie ‘The Mandalorian’. Pedro Pascal (Oberyn Martell uit ‘Game of Thrones’) schittert als Din Djarin, een eenzame premiejager die zich in de buitenrand van het sterrenstelsel ontfermt over Grogu, een opgejaagd kind dat door de trouwe fans al snel werd omgedoopt tot Baby Yoda. ‘The Mandalorian’, dat zich afspeelt tussen de films ‘Return of the Jedi’ en ‘The Force Awakens’, heeft alle ingrediënten van een magisch ‘Star Wars’-avontuur: een betoverend universum, zinderende actie en kleurrijke personages.

4. ‘The Expanse’ (2015-2021) – Prime Video

Sinds Amazon het razend populaire ‘The Expanse’ in 2018 van de ondergang redde, geldt de sf-hitreeks als één van de strafste titels van streaminggigant Prime Video. In de 24ste eeuw heeft de mensheid het zonnestelsel gekoloniseerd. Door de onthulling van een wijdverspreid complot dreigt de koude oorlog tussen de Verenigde Naties van de aarde- en maanbewoners, de militair gezinde Marsbewoners en de onderdrukte mijnbouwers van de asteroïdengordel nabij Saturnus te escaleren. De opnames van het zesde en laatste seizoen gingen in januari van start.

5. ‘Travelers’ (2016-2018) – Netflix

In een postapocalyptische wereld, honderden jaren in de toekomst, heeft de met uitsterven bedreigde mens de technologie ontwikkeld om ons bewustzijn terug te sturen naar de lichamen van hedendaagse mensen in de 21ste eeuw. Duizenden van deze ‘reizigers’ voeren missies uit in groepen van vijf om de wereld te redden van een reeks catastrofale gebeurtenissen. Eric McCormack, die wereldberoemd werd als Will Truman in de sitcom ‘Will & Grace’, vertolkt een hoofdrol in deze knap uitgewerkte Netflix-serie.

De toekomst iets voor jou? Dit zijn de favoriete spionageseries van onze redactie.

Lees ook: