Ontslag dreigt voor brandweermannen na delen foto's dodelijk ongeval Kobe Bryant

Celebrities Koby Bryants helikopter­crash: de waarschijn­lij­ke oorzaak van de crash

9 februari Het is ondertussen een dik jaar geleden dat basketbalspeler Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna Bryant (13) het leven lieten bij een helikoptercrash in Calabasas in Californië. De oorzaak van de crash was tot nog toe onbekend. Nu blijkt dat het zou gaan om een fout manoeuvre ten gevolgen van een ruimtelijk gedesoriënteerde piloot