Ontroerend: Niels Destadsbader verrast twee meisjes die hun moeder verloren met bijzonder optreden

Het was Liesbeth, de tante van Eléonore en Célestine, die het concert had aangevraagd. De mama van de meisjes, Anneleen, overleed in februari aan kanker. “Weet dat ik ontzettend trots op jullie ben", vertelde Liesbeth aan haar nichtjes. “Ondanks alle verdriet en ellende staan jullie zo positief in ‘t leven. Jullie mama leeft verder in jullie.” Omdat niet alleen mama Anneleen maar ook de zusjes fans zijn van Niels, hield de toerbus van JOE halt in de school van de meisjes, voor een exclusief optreden.

“Hoe was je mama?", wilde Niels weten. Daarop antwoordde Eléonore: “Mama was soms wel boos op ons, maar ze was ook heel lief en bezorgd. Ze stond heel positief in het leven. Ze was soms wel wat negatiever, maar ze was eigenlijk altijd het zonnetje in huis en blij.” En ze voegde eraan toe: “Ik zou haar willen zeggen dat ik haar heel hard mis en ik zou haar nog een knuffel willen geven.”