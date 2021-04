'Ontkroonde' Mrs. Sri Lanka officieel opnieuw de winnares na tumultueuze start

TV Van een ‘grote, saaie rechthoek’ tot een echte droomslaap­ka­mer: dit zijn de eerste afgewerkte slaapka­mers van ‘Huis Gemaakt’

15:05 Vanavond weten we welke drie koppels hun huis verder mogen afwerken in ‘Huis Gemaakt’. De duo’s die de mooiste slaapkamer weten af te leveren, mogen verder verbouwen, maar de overige kandidaten moeten hun werkmateriaal noodgedwongen neerleggen. Op het verdict moeten we dus nog heel eventjes wachten, maar de droomslaapkamer van Pieter & Anaïs en van Ruben & Antje kunnen we ondertussen wel al bewonderen.