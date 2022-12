Ontdek tijdens ‘Johnny Hallyday L’Exposition’ alles over het spraakmakende leven van de grootste Franse artiest aller tijden

Johnny Hallyday – ook wel de Franse Elvis Presley genoemd – gidst in Brussels Expo elke muziek- én jetsetliefhebber doorheen zijn spraakmakende levensloop. In de belevingsvolle ‘Johnny Hallyday L’Exposition’ geniet je van zijn populaire songs in een hal vol decors, multimediaprojecties en lichtshows, word je ondergedompeld in zijn onnavolgbare joie de vivre en kom je (bijna) alles te weten over zijn woelige privéleven. Een prachtig eerbetoon aan de meest geliefde Franse artiest ooit.

Als zoon van een Belg en een Française is het niet vreemd dat de immersieve expo over het turbulente leven en de rijkgevulde carrière van Johnny Hallyday eerst in Brussel plaatsvindt en vanaf 2024 naar Parijs verhuist. De liefde voor ons land zat duidelijk in zijn bloed, want zijn favoriete gerechten waren waterzooi en garnaalkroketten. Ook stond er een replica van Manneken Pis in de inkomhal van zijn villa en wilde hij zelfs graag officieel Belg worden. Nochtans droegen de Fransen hem op handen: Hallyday kreeg de tweede grootste begrafenis ooit, na Victor Hugo, met meer dan 1 miljoen mensen die op straat kwamen om te rouwen.

Maar zijn roem beperkte zich niet tot die twee Europese landen. Hij werd een wereldster, trad op in de grootste steden van Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Azië, en zijn palmares is ronduit duizelingwekkend. Tijdens zijn carrière van maar liefst 55 jaar behaalde hij 40 gouden en 22 platina platen, ging hij 200 keer op tournee en bracht hij 1.100 liedjes uit. Dat komt neer op een ongelooflijk gemiddelde van 20 songs per jaar. Meer dan redenen genoeg dus om vijf jaar na zijn overlijden een unieke belevingsexpo over deze Belgische Fransman naar ons land te halen.

Miniconcert ín een gitaar

‘Johnny Hallyday L’Exposition’ neemt je mee backstage tijdens een rockconcert, in een 3.000 m² grote expohal in de vorm van een gitaar. Het leven van de artiest ontvouwt zich in een 12-tal thema’s, ondersteund door authentieke voorwerpen uit zijn leven, die inspelen op zowel het zintuiglijke als het emotionele. Zijn muziek komt aan bod in een tentoonstelling van 23 gitaren, een openingsact bij het binnenkomen en een miniconcert in het hart van de gigantische gitaar. Maar ook de band met zijn loyale publiek, zijn droom om acteur te worden en zijn fascinatie voor de Verenigde Staten krijgen een rol toebedeeld.

Volledig scherm ‘Johnny Hallyday L’Exposition’ is een 3000 m2 grote immersieve beleving in de vorm van een gitaar. © Tempora

Zijn naam en faam leidden ertoe dat Johnny zich kon uitdossen in de mooiste hautecouturekostuums, ontworpen door grote modeontwerpers als Coco Chanel, Karl Lagerfeld en Jean Paul Gaultier. 50 kostuums en evenveel juwelen zijn te bewonderen op de expo. Maar eenzaamheid en een getormenteerd, opgejaagd leven zijn helaas de keerzijde van zijn status als wereldster, en ook daar wordt aandacht aan besteed.

Creativiteit en sociale ontmoetingen

Het ‘geheime’ bureau van Johnny Hallyday, in zijn villa in het Franse Marnes-la-Coquette, was een magische plek. Hij trok er zich terug om te werken, maar ontving er ook vrienden en familie. Zijn weduwe, Laeticia Hallyday, haalde vóór de verkoop van de villa elk object zorgvuldig weg, met toen al het idee in het achterhoofd om het bureau in zijn oorspronkelijke staat tentoon te stellen. “Mijn taak, mij toevertrouwd door Johnny, is zijn werk levend houden, zodat het zijn miljoenen fans en de nieuwe generaties blijft vergezellen”, aldus Laeticia. En daar slaagt ze in met glans.

Koen De Bouw en een coupe champagne

Er is trouwens aan elk detail gedacht in Paleis 2 van Brussels Expo. Johnny Hallyday neemt je mee doorheen de expo, weliswaar in de audiogids vertolkt door Koen De Bouw in het Nederlands en Jean Reno in het Frans en het Engels. En na het bezoek kun je in ‘Johnny Hallyday Le Bar’ nog napraten bij een hapje in een drankje in een rock-‘n-rollsfeer. Of wat dacht je ervan om nog even te snuisteren in ‘Johnny Hallyday La Boutique’ doorheen de vele albums, posters, kleding, en andere merchandise. Je kunt er zelfs champagne met het Johnny Hallyday-label op de kop tikken.

‘Johnny Hallyday L’Exposition’ is nog tot 15 juni 2023 te zien in Paleis 2 in Brussels Expo. De tentoonstelling is een samenwerking van Tempora en Johnny’s weduwe Laeticia Hallyday, die zo een hommage brengt aan haar geliefde echtgenoot. Verwacht je aan een uniek inkijkje in het leven en werk van de meest besproken Franse artiest aller tijden.