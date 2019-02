Ontbijt op bed in ‘Blind Getrouwd’: “Weinig babbelen, Jolien” DBJ

11 februari 2019

In de aflevering van vanavond verrassen de mannen hun kersverse vrouwen met ontbijt op bed. Dat valt goed in de smaak, al is niet iedereen een uitbundige ontbijter.