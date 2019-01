Ons land staat op 12 mei in eerste halve finale van 64ste Songfestival in Tel Aviv DBJ

28 januari 2019

21u04

Bron: Belga 0 Showbizz Eliot Vassamillet neemt in het 64ste Eurovisiesongfestival deel in de eerste halve finale, op dinsdag 12 mei. Dat meldt de website songfestival.be. Sinds de invoering van de tweede halve finale in 2008 stond ons land op slechts twee keer na (in 2011 en 2016) altijd in de eerste halve finale, en daar komt in 2019 geen verandering in. Nederland staat in de tweede halve finale.

Maandag werd in Tel Aviv, waar het Songfestival in mei neerstrijkt, willekeurig bepaald in welke helft van welke halve finale de 36 landen deelnemen. Bij de zogeheten “allocation draw” hoorde ook de jaarlijkse ceremonie waarbij afgelopen gaststeden een sleutel aan een groot slot mogen hangen. In Tel Aviv was daarom een delegatie van Lissabon aanwezig. Lucy Ayoub en Assi Azar presenteerden de ceremonie, en zij zullen in mei ook mee het Songfestival presenteren.

De exacte startposities worden bepaald door de producers van het Songfestival. Dat gebeurt pas nadat alle inzendingen bekend zijn, om zo gelijkaardige songs uit elkaar te houden en een meer gevarieerde uitzending te creëren. De startvolgorde wordt gewoonlijk pas in april bekendgemaakt.

De verdeling van de halve finale ziet er als volgt uit

Nederland

Eliot Vassamillet staat dus in de eerste halve finale op dinsdag 12 mei. De 18-jarige Vassamillet uit Bergen, die eerder deze maand door de RTBF is aangeduid als Belgische deelnemer, nam eerder deel aan het zevende seizoen van “The Voice”. Hij zal in Tel Aviv een nummer vertolken gecomponeerd door Pierre Dumoulin, de zanger van de groep Roscoe, die al samenwerkte met Blanche aan “City Lights” voor Eurovisie 2017. Vorig jaar overleefde Sennek met “A Matter of Time” de halve finale in Portugal niet. België won de liedjeswedstrijd slechts één keer, zij het slinks. Sandra Kim was immers de facto te jong om in 1986 in Noorwegen te mogen schitteren met het liedje “J’aime la vie”.

Ons buurland Nederland staat met Duncan Laurence in de tweede helft van de tweede halve finale. Zes landen staan al in de finale van zaterdag 18 mei: gastland Israël en de Grote Vijf (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk). De overige 36 landen moeten eerst door de twee halve finales, die worden gehouden op dinsdag 14 en donderdag 16 mei.