‘Ons huis, nieuw huis’: “Niet iedereen wil zijn huis ook op tv tonen”

ShowbitsHet eerste seizoen van ‘Ons huis, nieuw huis’ zit erop. Showbits-reporter Desna zocht het duo Ken en Kristien op om eens terug te blikken op dat eerste seizoen. Wat ging er goed? Waar ging het mis? En wat moet anders in seizoen 2? Waarom leken de kandidaten zo gemoedelijk ten opzichte van de deelnemers in andere huizenprogramma’s zoals ‘Blind Gekocht’ bijvoorbeeld? Je ontdekt het allemaal in deze nieuwe Showbits-video.