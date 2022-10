‘Ons DNA’-presentatoren Lieven Scheire en Frances Lefebure blijken familie (en niet van zevende knoopsgat)

De overgrootvader van Frances Lefebure, Camille Auguste Lefebure, is een achterneef van de grootvader van Lieven Scheire, Richard Scheire. Ze stammen af van Carolus Bracke en Rosalia van Ghijsegem een koppel dat rond 1880 stierf. Frances verrast haar co-presentator met het nieuws. “Maar wauw zeg”, trekt Lieven grote ogen. “Als een van hen die avond hoofdpijn had gehad, dan waren wij er niet geweest. Dus we presenteren samen een programma over DNA en vinden via DNA dat we familie van elkaar zijn? Prachtig!”