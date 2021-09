Ons Delphine stelt zich open, een (on)verwachte exit én een nieuw koppel: dit was aflevering drie van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVNu de eerste momenten in Spanje erop zitten, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de ultieme relatietest. Aflevering drie is aangebroken, en die zag er zo uit!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Donna, Julia en ons Delphine bespreken een mogelijke exit. © RV

Na de aankondiging van vorige week dat er een koppel kan worden weggestuurd, breekt er bij de aanwezige koppelhelften stress uit omdat ze weggestuurd kunnen worden. Donna denkt dat zij - samen met Nico - de pineut is, ‘want ze heeft heel de dag lopen zagen’. Als je het zelf zegt, hoeven wij het niet meer te doen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': single Kevin demonstreert zijn dansmoves voor ons Delphine. © RV

Waarna ons Delphine voor dé verrassing zorgt. Zo was in de dubbelaflevering van vorige week al te zien hoe ze een goede klik kreeg met Kevin. Nu gaat de Belgische single een stapje verder: hij vertelt Delphine dat hij keigoed kan dansen... Op sensuele muziek. Wij hebben nog nooit zo’n doorzichtige versierpoging gezien, maar bij ons Delphine lijkt dat wél te werken. “Hij heeft mega soepele heupen, hihi”, klinkt het. Kan iemand ons dan nu vertellen wie de lat begraven heeft waaraan we het niveau gingen afmeten?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Bert weent. © RV

Allez ja, het kan blijkbaar toch erger. Zo begint Bert in het andere resort dan weer te wenen omdat hij denkt dat Nico wel eens zou kunnen vertrekken. “En dat is wel zijnen beste maat hier!” Nu niet voor het een of het ander, maar ‘t is daar geen Siberisch strafkamp waar je al tien jaar moet overleven op broodkorsten...

Ook de andere koppelhelften maken zich zorgen, maar zij doen #dramaisnotacrime niet meteen eer aan. Waarna iedere koppelhelft vervolgens braafjes/alleen in bed kruipt. De volgende ochtend is er ‘gelukkig’ weer een glansrol weggelegd voor Bert. Hij is vroeg wakker, en dat komt omdat hij ons Delphine mist. Daar horen uiteraard traantjes bij, én een emotionele bekentenis. “Zonder haar slapen is de hel voor mij”, snikt hij. Tjah... Het is niet dat je mee moet doen aan Tempteesjon.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Kevin en ons Delphine. © RV

Waarna we weer terugkeren naar ons Delphine. Die lijkt zich steeds beter op haar gemak te voelen bij Kevin. Meer zelfs: volgens Delphine heeft ze met hem de beste klik. Iets dat ze zelf ook verrassend vindt, aangezien hij een heel ander type is dan haar partner. Ow. Ow. Ow.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Wouter en Chelsy © RV

Ook Wouter voelt zich op z’n gemak bij single Chelsy. Zij mocht weliswaar niet mee op de groepsdate vorige keer, maar dat lijkt de band tussen beiden niet echt te verstoren. Integendeel: Chelsy gebruikt het gefnuikte uitstapje om met de Nederlander te flirten. En dat lijkt te werken bij Wouter, want die stelt even later dat hij zeker eens met de Belgische blondine op date wil gaan. Ow. Ow. Ow.

Waarna Monica en Viktor op bezoek komen in de resorts om te peilen hoe de eerste momenten op ‘Temptation Island: Love or Leave’ verlopen zijn. Wanneer zowel Nico als Bert toegeven dat ze een klik hebben met de Belgische Joyce, omschrijft Viktor Verhulst dat als een swingers party. Nee, we verzinnen dit niet.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - de Belgische single Joyce valt zowel bij Nico als bij Bert in de smaak. © RV

Na die opmerkelijke uitspraak is het weliswaar tijd voor een volgende verrassing. Zo mogen alle koppelhelften een iemand uitkiezen waarmee ze op date mogen. Als er geen connectie volgt, bestaat de kans dat een koppel naar huis moet. Maar voor het zo ver is, moet er eerst nog gedatet worden. Deborah loot Jake uit, Delphine kiest voor Kevin, Julia gaat voor Willem en Bob mag mee met Donna. Koen gaat dan voor de Nederlandse Joyce, Bert heeft z’n oog laten vallen op Laure, Wouter neemt Chelsy mee en Nico besluit om Presley beter te leren kennen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Presley en Nico. © RV

En jawel, Nico slaagt er alweer in om het niveau eigenhandig een paar verdiepingen te laten kelderen. Zo mag hij tijdens de date met Presley gezellig tapas gaan eten, maar komt hij niet veel verder dan het poëtische: ‘hou je van worstjes?’ Geen idee of een verkleinwoord gebruiken hier wel echt zo slim was.Hoe dan ook: hun date is zo gezellig dat Nico zelfs vraagt om de microfoon uit te doen. ‘Zodat ze vieze dingen kunnen zeggen’. Hmmmmm.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Wouter en Chelsy. © RV

Wouter blijkt ook een poëet in de dop. “Chelsy is een mooie meid, daar moet je kunstjes op kunnen.”Gelukkig stelt de blonde single even later dat ze ook goed kunnen praten.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Ons Delphine en Kevin. © RV

Ondertussen dreigt de date van ons Delphine en Kevin dan weer uit de hand te lopen. Zij mogen alcohol drinken in een aquarium, en dat stijgt al snel naar ons Delphine haar hoofd. Waarna ze vervolgens ook zegt dat ze Bert totaal niet mist. Wedden dat Bert weer ligt te wenen binnenkort?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Viktor Verhulst heeft een onaangename boodschap voor de heren. © RV

Enfin, voor we weten of Bert weer een emmertje gaat vol huilen, komt Viktor opnieuw op bezoek in de mannenvilla. Hij laat een van de heren weten dat de mannelijke singles niet onder de indruk zijn van een van hun vriendinnen.



Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Monica en de singles vertellen aan Deborah dat ze moet vertrekken, en Koen dus ook. © RV

Door een handig montagetrucje krijgen we vervolgens Monica te zien, die samen met de mannelijke singles naar de vrouwelijke koppelhelften stapt. Nederlander Joop mag vervolgens aan Deborah vertellen dat zij naar huis moet. “Ze gaat hier niet haar liefde vinden, want die heeft ze al lang gevonden. Dat was zo duidelijk. En we zitten hier voor ‘love or leave’. Wij zijn ook op zoek naar liefde. En zij heeft echt van jullie allemaal het meest laten zien dat ze die liefde al lang heeft zitten daar (in het andere resort dus, nvdr). En die zit niet hier. Om die reden.”

Deborah neemt haar exit gelukkig wel sportief op. De Nederlandse - onsterfelijk dankzij het nieuwe spreekwoord dat ze vorige week uitvond - laat weten dat ze opgelucht is. “We hebben Deborah niet weggestuurd, we hebben haar gewoon weer herenigd met haar soulmate”, oordeelt Joop nog. Een conclusie waar ook Koen zich achter schaart. Hij vindt het jammer om de andere mannen achter te laten, maar is blij om z’n grote liefde weer in de armen te sluiten.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - de hereniging van Deborah en Koen. © RV

In een afrondend gesprek laat Deborah wel weten dat deze paar dagen haar wel nieuwe inzichten hebben gegeven. Dat ze Koen niet voor lief moet nemen bijvoorbeeld. En ook Koen is blij dat z’n vriendin hem gemist heeft. “Ons avontuur is geslaagd”, klinkt het dan ook. Allez ja, min of meer.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': nieuw koppel Aylin en Efrain. © RV

However: door de exit van Deborah en Koen moet er wel een nieuw, Nederlands koppel worden ingevlogen. Dat zijn sales medewerker/model Aylin (22) en model/acteur Efrain (24). Aandachtige kijkers kunnen Efrain trouwens nog kennen uit het vorige seizoen van Tempteesjon. Efrain - die vooral opviel omdat hij een spreekwoord een update gaf - was toen een van de verleiders.

Volledig scherm Efrain deed in het vorige seizoen van 'Temptation Island' mee als verleider. Wij herinneren ons vooral deze uitspraak. © SBS

Niet veel later vond hij echter de liefde bij de knappe Aylin. Het stel - dat mekaar leerde kennen via een gemeenschappelijke vriendin - is ondertussen twee jaar samen. Aylin wil graag weten of Efrain echt de ware is, want daar twijfelt ze soms aan. Zo stelde Efrain zoch in het begin van hun relatie als een echte player op. “Maar wel een eerlijke”, pikt de voormalige verleider in. “Als ik naar een festival ging, zei ik nadien wel dat ik met een dame had gezoend.” Waarop Aylin aangeeft dat ze twijfelt of ze wel altijd alles te horen heeft gekregen. Terecht, lijkt ons, maar Efrain wil via z’n deelname bewijzen dat zij ongelijk heeft. Een en een is in dit geval niet twee, maar kom.

Efrain maakt zich van zijn kant dan weer zorgen over het drankgebruik van Aylin. “Ik ben benieuwd wat zij gaat doen als ze twee cocktails gedronken heeft”, klinkt het. Voor Efrain mag Aylin dan ook niet meer naar binnen kappen dan dat. Of het stel erin slaagt om zich aan hun regels te houden? Geen idee, maar tijdens het voorstukje - waarbij er een korte vooruitblik is naar het eerste vuurkamp - lijkt er alvast drama op komst. En jawel, deze ramptoeriste vindt dat heerlijk.

Tot volgende week!

