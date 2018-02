Onrustwekkend: webcam van Cath Luyten gehackt met één simpel mailtje EDA

11 februari 2018

10u31

Bron: VIER 0 Showbizz In een nieuwe aflevering van 'Control Pedro' wordt op indrukwekkende wijze de webcam van Cath Luyten gehackt. Het enige wat presentator Pedro Elias daarvoor nodig heeft is een mailtje. Het VIER-programma wil aantonen hoe gemakkelijk het is om een webcam te hacken en ook hoe verstandig het is deze af te plakken.

Veel laptopgebruikers plakken hun webcam af uit veiligheidsredenen. Ze zijn bang dat hackers via de webcam hun meest intieme computermomenten kunnen filmen. Pedro gaat na of die angst terecht is. Zo te zien wel. Met een simpel mailtje hackt hij de webcam van Cath Luyten.

Control Pedro, maandag 21.35 uur op VIER