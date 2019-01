Onrust bij concert Boef: fans uit zaal gezet, politie treedt op Sebastiaan Quekel

13 januari 2019

20u19

Bron: AD 8 Showbizz Het concert van rapper Boef in het Tilburgse poppodium 013 is gisteravond onrustig verlopen. Beveiligers moesten ‘regelmatig optreden’ tegen fans die zich ongepast gedroegen. Een aantal van hen is uit de zaal verwijderd, bevestigt een woordvoerder van het poppodium. Tijdens de show zouden meerdere opstootjes zijn geweest.

De politie moest ook na het concert in actie komen. Volgens een woordvoerder van 013 bleef het op straat naderhand onrustig. Toegesnelde agenten maanden de fans aan om zo snel mogelijk te vertrekken om escalatie te voorkomen. “Heel vervelend allemaal”, klinkt het bij 013.

McDonald's afgesloten

Ongeveer een half uur later liep het op het Piusplein, ongeveer honderdvijftig meter verderop, flink uit de hand. Omstanders en gasten van de McDonald’s keerden zich tegen de politie en gooiden onder meer met stoelen naar agenten. Die moesten de wapenstok inzetten. Enkele tientallen mensen die binnen waren, mochten de zaak bijna een uur lang niet verlaten.



Even voor middernacht werden vijf minderjarigen uiteindelijk opgepakt. Vier verdachten komen uit Tilburg, de vijfde uit Boxtel. Ze zijn tussen de 15 en 17 jaar oud en werden zondag gehoord over hun betrokkenheid bij een steekpartij op het Pieter Vreedeplein, tweehonderd meter verderop.

Management Boef

Volgens agenten ter plaatse waren er fans van rapper Boef aanwezig bij de ongeregeldheden, maar of zij onder de arrestanten horen is volgens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk. Het management van Boef is gevraagd om een reactie op de opstootjes tijdens het concert, maar wilde die niet geven.