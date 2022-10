Onlyfans-ster Nanoe Vaesen ontdekt stoel vol kroonkurken in fetisjclub: “Je moet er met blote billen op zitten”

Celebrities Gwyneth Paltrow over de vriend­schap met haar ex-verloofde Brad Pitt: “Ik hou van hem, hij is een geweldig persoon”

Vrienden zijn met je ex? Het is niet iedereen gegund, maar Gwyneth Paltrow (50) geeft alvast het goede voorbeeld. In de jaren 90 vormde ze met Brad Pitt (58) een Hollywoodkoppel, ze verloofden zich zelfs. Jaren later koestert de actrice nog steeds een goede vriendschap met Pitt, en daar is haar huidige man helemaal oké mee.

