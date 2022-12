OnlyFans-ster Lottie Moss haalt uit naar zus Kate: “Zij heeft mij nooit gesteund”

Celebrities Megan Thee Stallion getuigt over schietpar­tij: “Hij bood 1 miljoen dollar om te zwijgen”

Megan Thee Stallion (27) heeft in de rechtszaal in Los Angeles getuigd over de schietpartij waar zij in 2020 het slachtoffer van werd. In de zaak beschuldigt zij haar collega-rapper Tory Lanez (30) ervan dat hij haar in haar voeten heeft geschoten. Ook verklaarde de Amerikaanse dat Lanez haar 1 miljoen dollar (zo’n 940.000 euro) aanbood als zij de politie niet zou vertellen dat hij op haar had geschoten.

