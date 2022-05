OnlyFans-ster Jamecia verklapt hoeveel extra ze verdient na de Streamz-docu, en dat is niet weinig

Celebrities Jennifer Grey herkent haar ex Johnny Depp niet in beelden van rechtszaak: “Ik begrijp niet wat er gaande is”

Jennifer Grey (62), bekend van de film ‘Dirty Dancing’, heeft zich uitgesproken over de rechtszaak van haar ex-verloofde Johnny Depp (58). In een interview met ‘The Tamron Hall Show’ zei Grey, die zich in haar gloednieuwe memoires ‘Out of the Corner’ ook al uitgesproken heeft over haar relatie met de Amerikaanse acteur, dat ze niet langer weet wie Depp is. “Het maakt me verdrietig.”

13 mei