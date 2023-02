OnlyFans-model Veerle Peeters getuigt: “Megan en Pommeline verdienen mogelijk tot 30.000 euro per maand”

In ‘Play Café’ was OnlyFans-model Veerle Peeters op bezoek. Ze vertelt er over de positieve, maar vooral ook over de negatieve kant van het platform. Zo is het voor mensen met een bepaalde fanbase haalbaar om grote bedragen in de wacht te slepen dankzij het medium. Maar aan de andere zijde zijn er ook een hoop gevaren aan verbonden: “Loverboys van vroeger, dat zijn nu de agentschappen.”