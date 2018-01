Ongezien tranendal in ‘Familie’ en niet alleen omdat een compleet gezin zijn koffers pakt HL

20u40 14 Familie Caroline Maes (Mieke) en Cathérine Kools (Leen) in 'Familie'. Showbizz Er vloeiden vanavond ongewoon veel tranen in ‘Familie’ en die hadden niet alleen te maken met de exit van het volledige gezin van Leen. Wat was dat allemaal!

Familie Veronique (Sandrine André) zorgde voor een verrassende move in 'Familie'.

Dat Leen (Cathérine Kools), haar man Faroud (Begir Memeti) en hun zoontje Arthur (Lars Strauwen) naar Afrika verhuizen, was al langer geweten, maar deze avond vond dat afscheid plaats. Leen wil elders een nieuw leven opbouwen, omdat ze als huisarts geschorst werd na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Met de koffers in de hand en waterige ogen wuifden de drie iedereen en dus ook de kijker uit.

Naast het gezin van Leen nam er onverwacht nog een personage afscheid. Viv (Ini Massez) is het beu dat haar liefde voor Benny onbeantwoord blijft en beslist daarom om te verhuizen naar andere oorden. Weliswaar met een enorme krop in de keel. Was haar bezoek aan Benny en zijn gezin meteen ook de allerlaatste scène van Massez? Dat wordt maandag duidelijk.

Er werd in de aflevering van deze avond en wellicht ook in heel wat Vlaamse huiskamers nog veel meer gehuild. Daar zorgden Véronique (Sandrine André) en Amélie (Erika Van Tielen) voor. De catfight tussen de twee eenzame halfzussen lijkt onverwacht voorbij. De twee konden tot vanavond elkaars bloed wel drinken, maar groeiden, verteerd door verdriet, voor het eerst naar elkaar toe. Het kraantje leek wel helemaal helemaal open te staan, want de tranen over de wangen van actrice Sandrine André bleven maar stromen.

De soapkijkers die dachten dat ze qua waterlanders daarmee alles wel gehad hadden, vergisten zich. De tv-makers hielden de zwaarmoedigste scènes voor het einde. Mieke (Carolien Maes) en Niko (Jo Hens) en met hen ongetwijfeld ook alle gevoelige zielen smolten helemaal weg bij het hartverscheurende telefoontje van de kleine Lieselotje. Het koppel komt terug op hun eerdere beslissing en besluit het vertederende meisje alsnog te adopteren.

Iedereen blij op het einde? Toch niet. In de korte vooruitblik op de aflevering van volgende maandag was "Die zot hoort in de gevangenis" te horen en huilde een woedende Stefanie. Trouwe ‘Familie’-kijkers kunnen al vermoeden wat dat betekent: er is iets aan de hand met slechterik Simon Feyaerts (Braam Verreth). Komt de ontvoerder van Stefanie vrij en staat de hel dus op losbarsten?

De hevigste kijkers van ‘Familie’ zijn het weekend gestart met een flink pak tranen maar zeker ook met het gevoel: “Was het maar al maandagavond!”

