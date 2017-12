Ongezien: Anouk stuurt twee Voice-deelnemers naar huis. "Ik vond het een beetje saai" Zangeres ligt niet wakker van de spelregels EDA

08u30

Bron: ANP, Telegraaf 0 ANP Kippa Showbizz Zangeres Anouk heeft vrijdagavond voor een ongezien moment gezorgd in de geschiedenis van 'The Voice of Holland'. Na de battle van haar teamleden Nikita Pellencau (18) en Nina ten Kate (20) vond ze geen van beide genoeg voor de volgende ronde en dus stuurde ze hen allebei naar huis.

Tijdens hun battle zongen Nikita en Nina de hit 'Symphony' van Clean Bandit. Het optreden kon de goedkeuring van hun coach Anouk niet verdragen. "Ik vond het niet spectaculair, ondanks dat jullie mijn battle zijn. Ik vond het een beetje saai”, oordeelde de Haagse zangeres.

Niet goed genoeg

Ze vond Nina "qua zang een beetje onder de maat” en bij Nikita keurde ze juist de performance af. "We hebben er samen aan gewerkt om dat beter te maken en ik vind dat niet goed gelukt. Dus ondanks dat je de sterren van de hemel kan zingen, want dat kan je, vind ik het niet goed genoeg.”

Gelukkig voor Nikita besloot Waylon van de mogelijkheid gebruik te maken het talent te stelen van Anouk. De zanger, die volgend jaar Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, was vol lof over haar zang. "Nikita, het was alsof er een zijden sjaal over mijn lichaam viel. Een heel fijn gevoel”, aldus Waylon.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van TVOH dat een coach na een battle besluit om allebei talenten niet mee te nemen naar de knock-outs, de fase die voorafgaat aan de liveshows.

WHAT DID JUST HAPPEN?! 😱 Anouk schuift The Battle regels aan de kant en stuurt beide naar huis! #TVOH #TVOH8 #TheVoice pic.twitter.com/OHGA7ZIgba — The voice of Holland (@RTL_TVOH) December 15, 2017