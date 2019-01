Ongelukkige #10yearchallenge: Nederlandse Wendy van Dijk uitgemaakt voor racist Redactie

18 januari 2019

15u23

De Nederlandse presentatrice Wendy van Dijk krijgt bakken kritiek over zich heen na het delen van een foto in het kader van de zogeheten # 10yearchallenge . Met haar foto op Instagram blikt ze terug op haar programma ' Ushi&Dushi ' uit 2009, waarin ze als de Antilliaanse Lucretia vermomd ging. Racistisch, vindt een deel van haar volgers.

10 jaar geleden...heette ik Dushi oftewel Lucretia! Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 16 jan 2019 om 15:35 CET

“Wanneer je trots bent op je blackface”, zegt één van hen. Een ander: “Begin deze troep uit m’n feed te halen. Blackface was niet OK, is niet OK en zal niet OK zijn.” Nog een volger: “Dit gedonder en vele andere stereotyperingen dragen bij dat zwarten nog altijd onbewust als minderwaardig gezien worden, vaak zelfs ook door zwarte mensen zelf. Deze zielige blackface van Wendy van Dijk draagt daar aan bij. Bovendien is een zwart mens geen kostuum.”

In de commentaren onder de foto wordt druk gediscussieerd tussen mensen die het onzin vinden dat Van Dijk racist wordt genoemd en mensen die echt niet snappen dat Wendy hen wil laten herinneren aan deze vermomming. “10 jaar geleden was dit al belachelijk, maar deze post vind ik misschien nog wel erger.”

Van Dijk besloot na het succes van het Japanse typetje Ushi om in 2009 een nieuw personage te introduceren. Als de Antilliaanse Lucretia hield ze bekende gezichten voor de gek door zich voor te doen als een presentatrice van TeleCuraçao.

Terugkeer uitgesloten

De presentatrice laat vandaag via haar broer en manager weten geen behoefte te hebben om te reageren op de ophef. “Het is natuurlijk totaal niet racistisch gebruikt.” Wendy liet eerder al weten dat ze niet denkt dat haar typetjes ooit nog op tv terugkeren. “Ik denk dat Ushi niet meer kan. We leven in een tijd waarin ontzettend veel aandacht is voor discriminatie. Mensen zullen Ushi of Dushi stigmatiserend vinden, in plaats van dat ze er de grap van inzien”, aldus Wendy in de zomer van 2017.

Vorig jaar voegde ze daar in een ander interview aan toe: “Bij alles wat je doet ben je nu racistisch. Het is een heel gevoelige wereld geworden. Dushi was al op het randje. Daar kwamen al wel wat problemen van.”