Ongelooflijk maar waargebeurd: vijf biografische miniseries waarin de realiteit verbluft

StreamzGeen zin in een bingemarathon van meerdere seizoenen? Dan hebben we in onze Kijkgids deze week misschien iets voor jou, want naar aanleiding van het achtdelige en knotsgekke ‘Joe vs. Carole’ (Streamz) zetten we onze favoriete biografische miniseries op een rijtje. Op het menu: hét celebrityschandaal van de jaren 90 (‘Pam & Tommy’, Disney+), een juridische miskleun van formaat (‘When They See Us’, Netflix), de Amerikaanse emancipatiestrijd van de jaren 70 (‘Mrs. America’, Disney+) en een modefenomeen (‘Halston’, Netflix).

Of je kunt niet genoeg krijgen van dit ‘stranger than fiction’-verhaal, of je hebt het intussen echt helemaal gehad met de ‘Tiger King’-heisa. Twee jaar na een van de meest succesvolle Netflix-releases ooit zijn de meningen over de uitspattingen van dierentuineigenaar Joe Exotic verdeeld, en daar ontsnapt ook ‘Joe vs. Carole’ niet aan. De komische miniserie, gebaseerd op de podcast ‘Joe Exotic: Tiger King’, wordt door de buitenlandse pers lauwtjes onthaald, maar de kijker lijkt er nog steeds van te smullen. Over één ding zijn voor- én tegenstanders het wel roerend eens: hoofdrolspelers John Cameron Mitchell en Kate McKinnon entertainen als Exotic en Carole Baskin, zonder in parodie te vervallen.

Zet jij je tanden in deze smeuïge hap non-fictie? Volg ‘Joe vs. Carole’ hier op Streamz

‘Pam & Tommy’ – Disney+ (8 afl.)

Zelden smulde Amerika zo van een celebrityschandaal als in 1997, toen de gestolen sekstape van jaren 90-icoon Pamela Anderson en Mötley Crüe-drummer Tommy Lee viraal ging tijdens het prille begin van het wereldwijde web. Eerder dit jaar verdiepte Disney+ zich opnieuw in het waargebeurde verhaal in ‘Pam & Tommy’, dat het snijpunt van privacy, technologie en celebritycultuur verkent. Voor de hoofdrollen ondergingen Lily James (‘Baby Driver’) en Marvel-acteur Sebastian Stan een ware metamorfose. De Britse actrice zat elke dag liefst drie uur in de make-upstoel om zich om te toveren tot het blonde sekssymbool.

‘Pam & Tommy’ - te zien op Disney +

‘When They See Us’ – Netflix (4 afl.)

‘Selma’-regisseur Ava DuVernay leverde een van de strafste streamingtitels van 2019 af met deze vierdelige miniserie over de onterechte vervolging van vijf tieners van kleur in het New York van 1989. Het vijftal, door de pers gedoopt tot de ‘Central Park Five’, werd beschuldigd van het verkrachten van een witte vrouw in Central Park. Een ongeziene mediastorm volgde en ene Donald Trump riep met paginagrote advertenties op tot de herinvoering van de doodstraf. ‘When They See Us’ volgt de slachtoffers van een historische juridische blunder over een periode van 25 jaar: van hun arrestatie en veroordeling, tot hun vrijspraak in 2002 en de schaderegeling van ruim 40 miljoen dollar met de stad in 2014.

‘When They See Us’ - te zien op Netflix

‘Mrs. America’ – Disney+ (9 afl.)

Deze serie brengt het verhaal van de sterke vrouwen achter het Equal Rights Amendment, die in de VS van de jaren 70 pleitten voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en het verzet van de conservatieve antifeministe Phyllis Schlafly (1924-2016), gespeeld door tweevoudig Oscarwinnares Cate Blanchett. In negen afleveringen belicht ‘Mrs. America’ hoe de emancipatiestrijd, een van de grote slagvelden van de cultuuroorlogen in de jaren 70, het Amerikaanse politieke landschap voorgoed zou veranderen. De grensverleggende feministen worden vertolkt door topactrices Rose Byrne, Margo Martindale, Elizabeth Banks, Tracey Ullman en Uzo Aduba, die een Emmy won voor haar bijrol.

‘Mrs. America’ - te zien op Disney +

‘Halston’ – Netflix (5 afl.)

De steile klim en vrije val van de flamboyante Roy Halston Frowick (1932-1990), die als iconische Amerikaanse modeontwerper in de jaren 70 zijn naam transformeerde tot een wereldwijd imperium dat synoniem stond voor luxe, seks en roem. De heteroseksuele Ewan McGregor kreeg aanvankelijk kritiek omdat hij de homoseksuele Halston mocht vertolken, maar hij zet de hoofdrol wel neer met bakken charisma.

‘Halston’ - te zien op Netflix

Weet je nog een extra filmtopper te smaken? Ontdek hier al onze aanraders

Lees ook: