Ongelooflijk maar waar: het Vaticaan beslist over winst of verlies in 'De Slimste Mens' De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 29 Marc Coenegracht

23u00 121 VIER Showbizz Drie kandidaten die veel weten over de zaligverklaring van pater Damiaan, maar uiteindelijk is het toch weer Xavier Taveirne die wint. Dat is de samenvatting van een alles beslissende filmpjesronde, waarin over winst of verlies werd beslist. Met grote dank aan het Vaticaan, meer bepaald het Sint Pietersplein, dat Xavier Taveirne een vierde overwinning op rij opleverde.

Een good old aflevering van de jubilerende Slimste Mens. Met Stefaan Degand, die best leuk was, maar die wel maar met mondjesmaat mag opgevoerd worden, wegens echt wel bijzonder vermoeiend en wegend op het programma. Gelukkig besefte kompaan Maaike Cafmeyer dat heel erg goed en bleef zij bijzonder sober en bescheiden naast orkaan Degand.

Het eigenlijke spelletje had weinig om handen. Er werd door de drie kandidaten slecht gespeeld tijdens de fotoronde, ook al omdat die moeilijker was dan anders. Dat zorgde er dan weer voor dat de filmpjesronde zijn werk kon doen. En dat Xavier Taveirne met de ultieme vijftig seconden in de spurt met een banddikte won.

Barbara Sarafian beleefde een minder leuk avondje. Ze liet zich wat meer meeslepen in het spel, loste haar legendarische focus en liet zich in de finalen door zenuwen verrassen. Nieuwkomer Evi Hanssen profiteerde daar maximaal van.

De leukste quotes

Evi (of ze Slimste Mens kan worden): "Volgens mijn kinderen ben ik al de Slimste Mens ter Wereld. Zelf ben ik overtuigd dat het me niet zal lukken. Ik heb net Dina Tersago gebeld. Ze heeft me de finale uitgelegd. Ik voel me kanonnenvlees."

Xavier: "Elke keer voelt aan als de eerste keer". Waarop Maaike: "Da’s tof".

Evi (legt uit waarom ze fan is van Barbara): "Ik ben fan van Barbara. Ik vind dat ze een heel goeie actrice is. Waarom? Ze kan zowel superknap zijn als super-lelijk. Ook heel grappig als heel serieus (Waarop Barbara een lelijke smoel trekt)".

Stefaan Degand: "Ik vind Evi een uitzonderlijk prachtige vrouw. Heel haar familie is zonet aan me voorgesteld. Twee prachtige zonen, een prachtig ouderlijk echtpaar, haar ouders namelijk, haar taxichauffeur, haar huisvrouw, ze zijn hier allemaal".

Stefaan: "Ik heb alle landen van de wereld gezien. Alle landen van de wereld bezocht. Met vliegtuigmaatschappij Google. Echt waar".

Stefaan (tegen Xavier): "Ik denk dat wij binnenkort afspraak hebben. Gij gaat mij interviewen. In De Zevende Dag. Mag ik in mijn pyama komen? Da’s pokkenvroeg".

Stefaan: "Ik heb ooit een date gehad met een Siamese tweeling, Erik. Toen dat ik zei ik vind u iets leuker dan die andere, zijn die beginnen vechten. Ik kon die niet uit elkaar halen".

Stefaan: "Ik ben een grote fan van de Tinneke-reeks. Tinneke in de bergen, …" Waarop hij wordt verbeterd: "Tiny". Maar Stefaan gaat gewoon verder. "Tinneke kan niet kaka doen. Het is toch Tinneke? Neen? Ik heb iets fout gelezen".

Barbara Sarafian (op de vraag of ze nog een teddybeer heeft): "Da’s privé".

Maaike (tegen Erik Van Looy): "Gij moet echt eens meedoen aan Belgium’s Got No Talent".

Stefaan: "Die Big Ben! Dat die mij eens met rust laat. Little Ben die ken ik. Presenteert Blokken".

Evi: "Ik kijk naar mijn spiekbriefje: tweede laten zakken".

Hilarische momenten

Stefaan laat zich helemaal gaan tijdens een gedicht voor Evi Hanssen. Een mengeling van woordklanken en poëzie.

Het juryduo Stefaan Degand en Maaike Cafmeyer geniet open en bloot van de snoep die in grote potten voor hen staat.

Stefaan (als reactie op het feit dat de kinderen van Evi Scout en Mac heten): "Ik heb bij de Chiro gezeten". En Evi: "Ha, dat is de allereerste keer … Ik was net bevallen, maar echt net, toen de verpleegster zei hier is uw Scout. En een andere verpleegster: wat is het, hebt ge het koud? En ik dacht o, ik heb een foute naam gekozen. En later heb ik nog gedacht om mijn andere zoon Swarmke te noemen".

Het is nog eens moppentijd. "Waarom kan een boom niet voetballen? Omdat hij geschorst is. Het is een actrice en ze is heel duur? Barbara Saffraania. Het is een acteur en hij ligt bij de bakker? Jan Ecleir. Het is een acteur en hij zou beter zijn mond houden? Stefaan Genant. Het is een presentator en hij stinkt uit zijn bek? Erik Van Look".

Stefaan Degand laat zich helemaal gaan nadat Erik gedanst heeft bij een vraag.

Kantelmomenten

Barbara Sarafian start het best aan de quiz, maar het is toch alweer Xavier die tijdens de ‘Open deur’ met seconden van de concurrentie gaat lopen.

Evi puzzelt uitstekend, in tegenstelling tot Barbara, die zeer veel tijd verliest.

De drie kandidaten worstelen zich met vallen en opstaan door de fotoronde.

De filmpjes-ronde is nog eens ouderwets beslissend. Barbara opent met drie goede antwoorden, maar Evi scoort door 90 seconden te pikken. Xavier speelt goed met vier juiste antwoorden. Evi heeft haar lot in handen met een filmfragment over de zaligverklaring van pater Damiaan. Ze weet drie goede antwoorden, maar Barbara scoort 40 seconden en, nog belangrijk, Xavier 50 seconden door St Pietersplein als vijfde juiste antwoord te geven. Hij wint met 16 seconden verschil.

In de finale hebben Barbara en Evi tien vragen nodig om te beslissen wie verder mag spelen. De zenuwen spelen beide dames parten. Zo kan geen van beide eenvoudige autonamen noemen als merken die het vaakst gestolen worden. Uiteindelijk kan Evi het met een stand van 2-3 toch nog halen.

De eindscore (voor het finalespel)

Xavier Taveirne 396 sec.

Evi Hanssen 380 sec.

Barbara Sarafian 256 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

4. Xavier Taveirne 5 deelnames 4 overwinningen

5. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

6. Barbara Sarafian 5 deelnames 1 overwinning

7. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

8. Linde Merckpoel 4 deelnames 3 overwinningen

Nieuwkomer

CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi