Ongeloof over uitspraken John de Mol: “Dit is schadelijk voor slachtoffers”

Film ‘Chicken Run 2' in de maak, met Zachary Levi in de hoofdrol

Maar liefst 22 jaar na z’n release is ‘Chicken Run’ nog steeds de meest succesvolle stop-motion-film aller tijden. De prent doet het daarmee beter dan ‘Coraline’ en zelfs ‘The Nightmare Before Christmas’. Na veel speculatie is het nu eindelijk zover: de langverwachte sequel is in de maak, en ook de cast is al bekend.

20 januari