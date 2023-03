One Direction-reünie: Liam Payne steunt Louis Tomlinson tijdens zijn première (én deelt emotionele brief)

CelebritiesEen hoogdag voor de trouwe One Direction-fans. Gisteravond vond de première van de documentaire ‘All of Those Voices' van Louis Tomlinson (31) plaats in Londen en niemand minder dan zijn ex-groepslid Liam Payne (29) was van de partij om hem te steunen. “Ik ben dankbaar dat ik je in mijn leven heb maat", schrijft hij op Instagram.

Het is intussen zo’n acht jaar geleden dat de wegen van de One Direction-bandleden scheidden. Maar dat wil echter niet zeggen dat de 1D-sterren elkaar niet meer zien of horen. Integendeel. Tijdens de Love On Tour van Harry Styles zagen de fans niemand minder dan Niall Horan in de zaal zitten én meezingen met zijn grootste hits. Ook feliciteerde deze laatste, samen met Liam Payne, de zanger met zijn Grammywinst vorige maand. En gisteren volgde er alweer een 'kleine’ One Direction-reünie.

In Londen ging de documentaire ‘All of Those Voices’ van Louis Tomlinson in première en Liam Payne was van de partij. Ze poseerden samen én nadien deelde die laatste zelfs een lange, emotionele en openhartige brief op Instagram. “Gisteravond de wereld door jouw ogen zien, was het mooiste wat er is om mee te maken”, stak hij van wal. “Mijn nek doet pijn van hoeveel ik naar je opkijk op dit moment. Je was al mijn vriend en broer, maar het respect dat ik voor jou heb is alleen maar vergroot.” Vervolgens verontschuldigde Liam zich, omdat hij geen betere vriend voor hem is geweest. “Het spijt me zo dat ik het niet beter voor je deed. Ik schaam me op die momenten dat ik niet zo’n goede vriend ben, als jij voor mij bent geweest. Ik heb nu tenminste de tijd en ik ben weer mezelf, dus ik zal proberen het goed te maken.”

Trots en dankbaarheid

Hij vervolgde zijn brief door te benadrukken hoe trots hij op hem is. “Ik ben emotioneel uitgeput door naar de film te kijken, en ik heb er maar anderhalf uur over gedaan, terwijl jij het hebt geleefd. Ik ben zo trots op hoe je het deed, niet alleen met je geweldige muziek, maar met passie en de wil om elke keer van het canvas af te komen. Ondanks dat het leven je neersloeg, vocht jij terug.” Liam schreef verder: “Ik ben zo dankbaar dat ik je in mijn leven heb, maat. Ik prijs me zo gelukkig en - ik weet dat je dit weet - maar je maakte deel uit van een kleine groep mensen die letterlijk mijn leven hebben gered. Je hebt me uit iets zo duisters gesleept. Jouw manier van aanpak is iets dat ik bewonder en waar ik naar streef, zodat ik op een dag hetzelfde kan doen.”

“Bedankt Louis en gefeliciteerd, je verdient al deze momenten, elke aanblik die je te zien krijgt, al het gejuich die je hoort en alle liefde die je van de wereld ontvangt. Je hebt harder gewerkt dan wie dan ook om hier te komen en nu krijgt de wereld dat van jouw kant te zien. Jongens, ga naar de film kijken, alsjeblieft. Hij verdient het en je zult veel over jezelf leren, dankzij deze zeer speciale man.”

