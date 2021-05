Onderzoek wijst uit: Martin Bashir vervalste bankafschriften om Diana te overtuigen voor interview

Het is al de tweede keer dat er onderzoek gedaan is naar het beruchte Panorama-interview met prinses Diana, dat in 1995 uitgezonden werd op de BBC. De prinses, toen al uit elkaar met Charles, vertelde toen onder meer over haar eetstoornis, haar twijfels bij de geschiktheid van haar ex als koning en z'n verhouding met Camilla: “Er waren drie mensen in ons huwelijk.” Een controversieel interview dus, maar niet alleen omwille van de ontboezemingen van Diana.

Bankafschriften

Uit een onderzoek blijkt dat Bashir valse bankafschriften heeft gebruikt om Diana te overtuigen om mee te werken aan het interview. Uit die bankafschriften, die Bashir aan Diana’s broer Charles liet zien, bleek dus valselijk dat twee medewerkers van het paleis betaald werden om informatie over Diana te geven. Dat zou de indruk gewekt hebben dat leden of kennissen van de koninklijke familie verhalen over haar aan de kranten verkochten. Daarop stelde Charles de journalist voor aan zijn zus. Bashir vertelde haar bovendien (valselijk) dat ze onder surveillance stond en dat er complotten tegen haar werden gesmeed. Daarop zegde Diana toe op het interview. “Door op deze manier toegang te krijgen tot prinses Diana, kon meneer Bashir haar overtuigen om toe te stemmen met het interview”, concludeerde Lord Dyson, die het onderzoek leidde. De getuigenis van Bashir over de feiten beschrijft de gepensioneerde rechter dan weer als “ongeloofwaardig, onbetrouwbaar en in sommige gevallen oneerlijk."

Volledig scherm Martin Bashir en prinses Diana tijdens het bewuste Panorama-interview © Corbis via Getty Images

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de BBC van de leugens op de hoogte was, maar de feiten had toegedekt. “De BBC voldeed niet aan de hoge standaarden voor integriteit en transparantie waar we bekend om staan”, staat in het rapport. In 1996 werd er namelijk al eens een onderzoek gevoerd naar Bashir, nadat er vragen gesteld werden over hoe de toen relatief onbekende journalist het interview had kunnen strikken. Dat onderzoek werd gevoerd door voormalig BBC-directeur Lord Hall. Die reageert nu op de bevindingen van Lord Dyson: “Het was fout om Martin Bashir het voordeel van de twijfel te geven”, klinkt het. “Ik heb het verslag van Lord Dyson gelezen, en ik accepteer dat ons onderzoek 25 jaar geleden tekortschoot. We hadden - achteraf bekeken - verdere stappen kunnen ondernemen.”

Excuses

Ook Bashir heeft ondertussen gereageerd op het nieuwe onderzoek. “Dit is de tweede keer dat ik gewillig heb meegewerkt aan een onderzoek over feiten die zich meer dan 25 jaar geleden hebben afgespeeld. Ik heb me toen verontschuldigd, en ik doe dat nu opnieuw, voor het feit dat ik gevraagd heb om die bankafschriften na te maken. Het was stom en ik heb er erg spijt van. Maar ik blijf wel achter de getuigenis staan die ik een kwarteeuw geleden heb gegeven, en recent opnieuw.” Daarin vertelde Bashir dat hij nog steeds erg trots is op het interview, en dat de bankafschriften niets te maken hadden met Diana’s toezegging. Bashir nam vorige week trouwens ontslag bij BBC, naar verluidt om gezondheidsredenen.

