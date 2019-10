Onderzoek tegen van verkrachting beschuldigde regisseur Luc Besson wordt heropend Redactie

04 oktober 2019

21u50

Een Franse rechter heeft vrijdag besloten om het onderzoek tegen de Franse filmregisseur Luc Besson wegens seksueel misbruik te heropenen. In februari werd afgezien van vervolging wegens gebrek aan bewijs.

De Vlaamse actrice Sand Van Roy heeft Besson ervan beschuldigd haar verscheidene keren te hebben verkracht. De cineast heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De 28-jarige actrice heeft nu nieuwe aanklachten ingediend.

Van Roy vertelde de politie in mei 2018 dat ze herhaaldelijk werd verkracht over een periode van twee jaar door de nu 60-jarige Besson. De regisseur is vooral bekend van de films ‘The Fifth Element’, ‘Lucy’ en ‘I Love You Phillip Morris’. Acht andere vrouwen hebben Besson ook beticht van ongepast gedrag en seksuele intimidatie.