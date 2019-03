Onderzoek naar salarisdiscriminatie bij BBC opgestart MVO

12 maart 2019

15u00

Bron: ANP 0 Showbizz De BBC wordt verdacht van loondiscriminatie. Er is een onderzoek gestart naar de salarissen van vrouwelijke werknemers, die in het verleden mogelijk minder betaald kregen dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk.

Een commissie voor gelijkheid en mensenrechten (EHRC) is het onderzoek begonnen na klachten van vrouwelijke werknemers over ongelijke beloning. De Britse omroep zegt vrijwillig informatie te hebben verstrekt over het loonbeleid. Het onderzoek gaat terug tot 2016. De EHRC hoopt eind dit jaar resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.

In het verleden lag de BBC meerdere keren onder vuur over salarissen. Zo gaf een correspondent uit protest haar baan op omdat ze aanzienlijk minder betaald kreeg dan haar mannelijke collega’s. De BBC heeft toen toegezegd de loonkloof tussen mannen en vrouwen te willen dichten.

