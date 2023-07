Onderzoek naar BBC-presentator Huw Edwards kan maanden duren: “Moeilijke zaak”

Davie sprak van een “moeilijke” zaak. “We zijn bezig met het bestuderen van de feiten, we willen graag alle informatie ontvangen, we willen alles begrijpen wat er beschikbaar is.” Omdat de omroep alles “zorgvuldig” wil doornemen en beoordelen, is het volgens de topman lastig in te schatten hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen. “Omdat ik geen controle heb over alle variabelen, kan dat weken, maanden of zelfs langer duren, afhankelijk van wat we krijgen en het feilloos managen van de betrokken personen.”