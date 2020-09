Onderzoek ingesteld naar oud-baas Elite Model na beschuldigingen van verkrachting BDB

28 september 2020

17u23

Bron: ANP 0 Showbizz Er is een onderzoek ingesteld n aar Gérald Marie (70), de voormalige baas van de Europese tak van Elite Model Management, nadat meerdere vrouwen hem hebben beschuldigd van verkrachting. Dat heeft het kantoor van de Franse openbaar aanklager maandag laten weten aan persbureau AFP.

De 70-jarige Fransman, die 25 jaar lang het hoofd was van het modellenbureau en getrouwd was met topmodel Linda Evangelista (55), wordt door vier vrouwen beschuldigd van verkrachting. Het gaat om incidenten die volgens de dames in de jaren 80 en 90 hebben plaatsgevonden. Eén van hen was destijds minderjarig.

Zo zegt Carré Otis (51) op 17-jarige leeftijd vanuit de VS naar Parijs te zijn geëmigreerd voor een modellencarrière en door Marie te zijn belaagd. Ze was eerder te bang om met haar verhaal naar buiten te komen. De 60-jarige Jill Dodd beweert tijdens haar werk als planner voor het modellenbureau te zijn verkracht. Ook twee andere vrouwen, onder wie een journaliste van de BBC, zijn naar voren gekomen met soortgelijke verhalen.

Marie, nu voorzitter van een ander managementbedrijf, ontkent alle aantijgingen. "Het is voor mij niet gepast om nu te reageren op de beschuldigingen van historisch wangedrag tegen mij, behalve om duidelijk te maken dat ik ze ontken", liet hij zondag al weten aan The Sunday Times.