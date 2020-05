Onderneming Tanja Dexters failliet verklaard FV

12 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Tanja Dexters (43) blijft turbulente tijden doormaken. Nadat ze eerder betrokken raakte bij twee auto-ongevallen met vluchtmisdrijf en een vechtpartij in het huis van haar vriend Michaël Peeters, liet de ex-Miss zich ’n tijdje opnemen in een psychiatrische instelling. Nu moet ze een financiële opdoffer verwerken. Haar bvba Ladexters is namelijk failliet verklaard.

De beslissing volgt op enkele zakelijke tegenvallers. Zo startte Tanja in 2018 de Flamingo Bar in Antwerpen op, samen met een omstreden zakenpartner die 22 faillissementen op z’n naam had. Enkele maanden, forse investeringen en vergunningsproblemen later stapte Tanja uit de zaak. De bvba Ladexters zelf werd in 2003 opgericht, vooral om Tanja’s modellenopdrachten en presentatiewerk in onder te brengen. Later werden er mode-activiteiten aan toegevoegd. De jongste jaren liet de bvba stevige verliezen optekenen.

