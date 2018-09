Onderging David Beckham stiekem een haartransplantatie? KDL

25 september 2018

11u18

Bron: The Sun 0 Showbizz Drie weken geleden werd David Beckham (43) nog met een steeds dunner wordende haardos gespot aan een zwembad in Miami, maar op een persconferentie in Hong Kong verscheen de voetballer plots met een volle coupe. Onderging hij stiekem een haartransplantatie?

Ten tijde van Davids topjaren als profvoetballer werden niet enkel zijn voetbalkunsten druk besproken, vooral zijn gewaagde haarsnitten werd druk becommentarieerd én gekopieerd. Spierwitte haren, een ingevlochten coupe, een man bun... David zat bijna elke week op de kappersstoel om zich een nieuw kapsel te laten aanmeten. Maar toen kreeg David last van zijn grootste nachtmerrie: haaruitval. De laatste weken probeerde David zijn steeds dunnere wordende coupe minder te doen opvallen door zijn haar super kort te laten knippen, maar het lijkt erop dat hij nu voor een andere oplossing gekozen heeft: een haartransplantatie.

Ook een nieuw kleurtje

Tijdens een persconferentie voor het verzekeringsbedrijf AIA in Hong Kong verscheen David plots met een dikkere haardos én een nieuw kleurtje. De papa van vier koos voor een warme donkerbruine kleur. Dokter en haartransplantatiespecialis Asim Shahmalak vertelt aan The Sun dat hij er zeker van is dat David onder het mes is gegaan om een vollere haardos te verkrijgen. "Ik kan duidelijk zien dat hij een haartransplantatie ondergaan heeft", vertelt hij. "Als je foto's van David doorheen de jaren ziet, merk je op dat hij al een hele tijd last heeft van kaalheid, zeker rond zijn kruin, maar als je nu naar zijn haarlijn kijkt, zie je dat die plots veel voller is dan voordien."