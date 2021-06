Onderdeel van auto waarin James Dean verongelukte brengt ongewoon veel geld op

Muziek Atomic Kitten treedt op tijdens ‘Back to the 90's & Nillies’ in het Sportpa­leis

12:53 De Britse girlband Atomic Kitten treedt op in het Sportpaleis tijdens ‘Back to the 90s & Nillies’. Dat maakte Kawtar vanochtend bekend op MNM. Maar dat is niet het enige grote nieuws. Hoewel de tickets voor het Sportpaleis volledig zijn uitverkocht, worden nu ook de poorten van de Lotto Arena opengegooid die avond, met een extra Rewind-stage.