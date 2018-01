Ondanks zijn imago: Christoff laat eerste tattoo zetten SVH

06u00 0 Joel Hoylaerts - Photo News Showbizz Nieuws recht van de naald. Zanger Christoff – niet meteen bekend om heldhaftig gedrag of stoer vertoon - heeft een eerste tattoo. De zanger liet het logo van zijn band ‘Klubb3’ op de pols vereeuwigen. "Mijn fans schrikken zich dood", zegt hij.

Een serieuze stempel lijkt het. Op de binnenarm van zijn linkerpols. Piekfijne Christoff heeft niet langer een onbeschreven vel. “Het idee is gegroeid uit een afspraak tussen ons drie,” klinkt het. “Jan (Smit), Florean (Silbereisen) en ik spraken af dat we bij een nummer 1 allebei dezelfde tatooo zouden zetten. Toen ons album vorig jaar vanuit het niets op de eerste plek binnenkwam, konden we dus niet meer terug.”

Hoe het werkje werd geprikt is te zien in de clip bij ‘Ein Tattoo ist für die Ewigkeit’, een nummer uit hun nieuwste album ‘Wir werden immer Mehr’ dat vorige week uitkwam. De fanbase van onze Vlaamse topper, schrok zich alvast een hoedje. “De meningen zijn verdeeld, ja,” lacht de zanger. “Maar dat is niet erg. Zelf vond ik tattoos vroeger niet echt mooi, maar ik ben er wel van gaan houden. Anderzijds is het wel de schuld van Jan dat ze zo groot is uitgevallen. Eigenlijk wilde ik een tattoo die ik verborgen kon houden onder mijn horloge, maar Jan heeft de tatoeerder achter mijn rug opdracht gegeven om ze flink wat groter te maken.”

Afgezien heeft de zanger naar eigen zeggen niet. Maar trots is hij des te meer. “Ik vind het wel stoer. Al moet ik er wel nog aan wennen. Het prikken zelf was draaglijk, maar hoe dichter de naald naar mijn hand kwam, hoe pijnlijker het werd.” Een tweede inktversiering is voorlopig niet aan de orde. “Vrijdag weten we op welke plaats ons nummer binnenkomt in Duitsland. De tekenen zijn gunstig dat het weer eens prijs kon zijn, maar een tweede tattoo komt er voorlopig niet.” (lacht)

RV

RV

Joel Hoylaerts - Photo News