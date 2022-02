Ondanks voorwaarden: is Lil Kleine naar Marbella vertrokken?

Naar Marbella?

Volgens ‘juice channel’ Life of Yvonne, een kanaal dat al dagen goed geïnformeerd blijkt te zijn over de zaak, zou Lil Kleine intussen naar Marbella zijn vertrokken. Een plek waar hij wel vaker komt, bijvoorbeeld nog in mei 2021 - toen er een negatief reisadvies gold vanwege corona. Zijn management en advocaat willen niet bevestigen of de rapper zich in Spanje bevindt, maar volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie in Nederland is het in principe wel mogelijk. “In algemene zin kunnen we zeggen dat iemand tijdens een schorsing naar het buitenland kan gaan, mits die persoon beschikbaar blijft voor vragen van politie en justitie”, klinkt het bij RTL Boulevard. Wat de voorwaarden van de schorsing van Kleine specifiek inhouden, wil het gerecht echter niet kwijt.