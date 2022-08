Ondanks nieuwe onthullingen van Angelina Jolie: FBI niet van plan om onderzoek naar Brad Pitt te heropenen

CelebritiesEr was deze week opnieuw veel te doen rond Brad Pitt en Angelina Jolie. De 47-jarige actrice blijkt namelijk de ‘Jane Doe’ te zijn die de FBI heeft aangeklaagd op grond van de Freedom of Information Act. Jolie vraagt zich af waarom het onderzoek naar haar toenmalige echtgenoot Brad Pitt (58) werd afgesloten, na beschuldigingen van fysieke en verbale mishandeling in 2016.

Volgens een vriend van de acteur is de FBI echter niet van plan om een nieuw onderzoek op te starten. “Ze hebben alle informatie al gezien. Er zijn geen nieuwe details opgedoken. Ze hebben de verklaring van Angelina Jolie destijds grondig bekeken. Vervolgens zijn ze tot de conclusie gekomen dat Brad Pitt niet aangeklaagd zou worden”, klinkt het in het Amerikaanse ‘Page Six’. De insider in kwestie meent ook dat Jolie haar voormalige echtgenoot “alleen maar wil kwetsen”. “Er is dan ook geen enkele kans dat de zaak opnieuw geopend zal worden.”

In het dossier, dat eerder deze week opgedoken is, beweert Angelina Jolie dat haar ex-man Brad Pitt haar geduwd heeft op een vliegtuig. Ook de zes kinderen van het koppel waren aanwezig. Volgens de actrice was hun kroost erg overstuur door wat ze allemaal gezien hadden. Daarnaast zou Pitt ook tegen zijn voormalige echtgenote geroepen hebben. Zo zou hij onder meer het volgende gezegd hebben: “Je bent dit gezin kapot aan het maken.” Vermoedelijk zou de acteur ook uitgehaald hebben naar één van zijn kinderen. Vier dagen na het incident vroeg Jolie uiteindelijk de scheiding aan. “Dit is Angelina haar versie van de feiten”, vertelde de bron verder nog. “Al deze beweringen zijn al behandeld geweest in de rechtbank. De rechter geloofde duidelijk geen woord van wat ze te zeggen had, want anders had Brad nooit de gedeelde voogdij over hun zes kinderen gekregen.”

Blauwe plekken

Ondertussen zijn er wel nog enkele nieuwe details opgedoken over de aanklacht van Angelina Jolie. Online circuleren er namelijk verschillende foto’s van de vermeende verwondingen die de actrice opgelopen zou hebben tijdens de ruzie met haar ex-man. De actrice zou de foto’s in kwestie in 2016 zelf ingediend hebben bij de FBI. Op de foto’s in kwestie zijn er een aantal blauwe plekken te zien op de hand en elleboog van Jolie. In de bijhorende documenten staat er dat Brad Pitt zijn voormalige echtgenote “bij haar haren gegrepen heeft”. Vervolgens zou hij haar door elkaar geschud hebben en vier keer met zijn vuist tegen het plafond van het vliegtuig geslagen hebben. De acteur zelf ontkent alle feiten. Daarnaast werd de acteur destijds ook vrijgesproken door de FBI.

Brad Pitt zelf trekt zich ondertussen niet al te veel aan van de hele heisa. Op vrijdag werd de acteur gespot terwijl hij zijn nieuwe film ‘Bullet Train’ aan het promoten was in Zuid-Korea. Samen met zijn tegenspeler Aaron Taylor-Johnson poseerde hij al lachend voor de camera’s.

