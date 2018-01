Ondanks kritiek: rapper Boef duikt op in ons land TDS

Rapper Boef was de afgelopen dagen niet uit het nieuws weg te slaan. Zijn uitspraken over vrouwen schoten bij zowat iedereen in het verkeerde keelgat. Boef lijkt evenwel niet van plan te zijn zich nu op de achtergrond te houden: eerder vandaag dook hij op in Genk.

Sofiane Boussaadia, zoals Boef echt heet, deelde zijn bezoek aan Limburg op Snapchat. Hij kwam op visite bij de Genkse rapper en producer Chahid Farih, maar poseerde ook met fans.

"Je ziet het, ik ben in Genk beland. Ik ben nog steeds met die strijders", zei Boef in het filmpje. Op de achtergrond moedigen een aantal jongeren de rapper aan. Boef deelde ook een filmpje waarin hij een kind laat plaatsnemen achter het stuur van een stilstaande Range Rover: "Hij wou een foto in de Range, dan gooien we hem effe in de Range", aldus Boef op Snapchat.

De rapper ging verder ook op restaurant in Genk met Chahid Farih, met wie hij daarna naar de Ardennen trok. Ze gaan er samen aan muziek werken.

Snapchat De rapper deelde zijn bezoek op Snapchat.