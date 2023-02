Ondanks dure ticketprijzen, eerste run ‘Red Star Line' volledig uitverkocht: “Wij stelen het brood van het bord van kleine gezelschappen”

Leerkracht Brecht uit Melle vond de liefde én de job van z’n leven en wordt verrast op valentijn: “Voor de klas staan, is het mooiste beroep ter wereld”

In 2022 vond Brecht de Geyter de liefde dankzij het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. Maar z'n echtgenoot Dziubi Steenbergen is lang niet de enige die zijn hart verwarmt. Elke dag staat de sympathieke Gentenaar vol liefde voor de klas. “Leerkracht is de mooiste job ter wereld”, klinkt het. Als kersvers ambassadeur van de ‘Sidekick Sam Academy’, een gratis online platform voor leerkrachten, hoopt hij collega-leerkrachten te inspireren om een echte ‘Sidekick Sam’ te zijn voor hun leerlingen. “Dat is meer dan ooit nodig. We moeten het welzijn van kinderen en jongeren dringend vooropplaatsen.”