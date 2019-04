Exclusief voor abonnees Ondanks de innige band van Ian Thomas met zijn halfzus: “Binnenkort ga ik alleen wonen” CD

06 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ian Thomas (21) en zijn halfzus Lila-Jane (13) beleefden samen al bewogen tijden. Ian die gepest werd, een verhuizing naar Amerika en de scheiding van mama Brigitte en (plus-)papa Chris Van Tongelen. Maar ook in moeilijke tijden kunnen ze steeds op mekaar rekenen.

Officieel zijn Ian Thomas Hoelen en Lila-Jane Van Tongelen, de dochter van Romeo-zanger Chris, halfbroer en -zus. Maar de twee komen zo goed overeen dat je dat amper voelt. Gelukkig maar, want ze wonen allebei bij mama Brigitte Derks. “Al wil dat niet zeggen dat we elkaar elke dag zien”, zegt Ian. “Lila-Jane is soms bij haar papa en ik ben vaak thuis weg.” Maar dat vindt zusje Lila-Jane niet erg. “Als Ian niet thuis is, is het hier rustig. Zalig! Lang hoeft dat wel niet te duren, want dan mis ik hem te veel.”

Jullie hebben samen een tijdje in Amerika gewoond, voor de carrière van Ian. Heeft dat jullie band versterkt?

Ian: “Dat was een unieke ervaring. En ik besef maar al te goed dat het niet vanzelfsprekend was dat mama en Lila-Jane speciaal voor mij naar daar verhuisden. In het begin maakte ik mij zorgen om mijn kleine zusje. Zal ze het daar leuk vinden? Maar ik zie dat ze enorm gegroeid is als persoon. Niet alleen praat ze nu perfect Engels, ze kan ook goed haar plan trekken als ze ergens wordt gedropt in de wereld.”

Lila-Jane: “Later wil ik zelfs opnieuw gaan studeren in Amerika.”

Nochtans zag je die verhuis aanvankelijk niet zitten.

Lila-Jane: “Omdat ik mijn vriendinnen niet wilde achterlaten, maar ik had geen keuze. Ik werd meegesleurd. Toen heb ik toch wel een paar keer serieus gevloekt op Ian. De eerste weken daar, dacht ik maar één ding: ik wil terug naar België.”

Ian: “Gelukkig was mama in de buurt. Zij heeft ervoor gezorgd dat Lila-Jane zich toch thuis begon te voelen.”

(Lees verder onder de video)

Na twee jaar keerden jij en je mama terug naar België, terwijl Ian daar bleef. Miste je hem niet te veel?

Lila-Jane: “Ian kan heel druk zijn, maar ik miste dat soms. Hij brengt leven in de brouwerij. We hielden wel contact via FaceTime.”

Ian: “Het is belangrijk om elkaar te blijven horen en zien.”

Lila-Jane: “Ik was blij toen hij terugkwam. Tot ik hoorde dat ik mijn kamer moest afstaan.”

Ian: “Mama woont in een huis met twee kamers. Ze kijkt wel uit naar iets groters, maar in afwachting slaapt Lila bij haar.”

Lila-Jane: “Ik heb het liefst dat hij veel bij zijn vriendin slaapt, want dan kan ik in mijn eigen bed liggen. Anders is het bij mama.”

Ian: “Samen met Lila op één kamer liggen: dat is geen optie. We hebben een totaal ander ritme. Binnenkort ga ik wel alleen wonen.”

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen