Ondanks antisemitische en racistische uitspraken: PewDiePie haalt 100 miljoen abonnees Silke Hintjes

26 augustus 2019

16u00 0 Showbizz Hij heeft er lang op moeten wachten, maar PewDiePie heeft zopas de kaap van 100 miljoen abonnees op YouTube overschreden. Felix Kjellberg (26), zoals de Zweedse kerel achter het kanaal echt heet, is daarmee de eerste persoon die die historische mijlpaal op zijn eentje haalt. Hij mag zich dus gerust de koning van YouTube noemen, ook al is het lang geen onbesproken figuur. Met een verleden vol bedenkelijke uitspraken vinden velen hem allerminst een goed voorbeeld voor zijn jonge volgers.

De man is nog maar 26, maar PewDiePie - een samentrekking van Pew (het geluid dat een geweer maakt) Die (van doden) en Pie (omdat hij van taart houdt) - is intussen al bijna tien jaar bezig op YouTube. Na de middelbare school trok Felix naar de universiteit van Göteborg om er industriële economie en technologiemanagement te studeren, maar naar eigen zeggen vond Kjellberg studeren maar saai. In oktober 2010 zette de Zweed zijn zinnen dan maar op zijn eigen YouTube-kanaal. Hij begon zichzelf te filmen terwijl hij commentaar leverde op games die hij speelde. In zijn eerste video recenseerde hij zo de populaire game Minecraft. PewDiePie werd meteen razend populair en had twee jaar later al de meeste abonnees ter wereld.

‘Subscribe To PewDiePie’

PewDiePie bleef echter niet de grootste. De Zweedse Youtuber werd in 2017 voorbijgestoken door T-series, een kanaal dat zich specialiseert in Indische filmtrailers en videoclips van Bollywoodliedjes, voornamelijk in Hindi. De twee gingen een heuse strijd aan om als eerste de 100 miljoen abonnees te halen, waarna de ‘Subscribe To PewDiePie’-beweging ontstond. Zijn fans steunden hem massaal en riepen elkaar op om zich te abonneren op het account van Kjellberg, in de hoop zo aan de leiding te komen.

Het liep uiteindelijk zo uit de hand dat Felix de beweging zélf een halt moest toeroepen. De extreme stunts die de fans uitvoerden om extra abonnees te lokken, kon Felix naar eigen zeggen niet blijven goedkeuren. “Het was heel fijn om te zien dat ik in het begin zoveel steun kreeg”, liet de YouTuber weten in een video. “Mijn fans deden toen heel wat positieve dingen om mijn account te laten winnen, en dat was erg vleiend. Maar daarna ging het opeens van kwaad naar erger. Als 90 miljoen mensen ergens enthousiast over zijn, kan je er geld op inzetten dat er hier en daar iets fout gaat. Met name de ‘schrijf je in voor PewDiePie’-graffiti op een momument voor Wereldoorlog II, daar kon ik écht niet mee lachen.” Eind mei moest PewDiePie de strijd opgeven en kreeg T-series als eerste kanaal ooit 100 miljoen abonnees op YouTube.

Racisme en a ntisemitisme

Hij heeft er uiteindelijk een aantal maanden langer over gedaan dan T-series, maar deze week heeft PewDiePie dan ook de kaap van 100 miljoen abonnees overschreden. Dat enorme leger aan volgers legt hem overigens geen windeieren. Hoewel geld naar eigen zeggen geen drijfveer is voor Kjellberg, verdient hij toch miljoenen dollars per jaar met zijn video’s. Niet slecht als je weet dat de jongeman meermaals in opspraak kwam de laatste jaren. Een misdrijf pleegde hij nooit, maar de inhoud van zijn kanaal is op z’n minst controversieel te noemen.

Zo moest Kjellberg zich al verontschuldigen voor racistische uitspraken tijdens livestreams en passeerde er ook al antisemitisch materiaal. Hij liet bijvoorbeeld in een video twee mensen dansen met een spandoek waarop ‘dood aan alle Joden’ te lezen stond, om aan te tonen hoe ver hij mensen kon laten gaan voor geld. In een ander fragment betaalde hij een man om zich te verkleden als Jezus en positieve commentaar te geven over Hitler. Het incident met het spandoek was genoeg voor Walt Disney Studio’s om hun banden met de YouTube-ster te verbreken. De sponsor van zijn realityserie zette het programma na één seizoen al stop. PewDiePie zegt zelf dat hij weet dat sommige grappen in zijn video’s beledigend zijn, maar dat hij haatdragende boodschappen absoluut niet steunt.

Wake-upcall

Of hij in de toekomst nog veel van dit soort fratsen zal uithalen, valt echter te betwijfelen. Eerder dit jaar kreeg de YouTuber een trieste wake-upcall: Brenton Tarrant, de schutter die in het Nieuw-Zeelandse Christchurch 51 slachtoffers maakte, riep tijdens zijn livestream mensen op om zich te abonneren op het kanaal van PewDiePie, vlak voor hij begon te schieten. De schutter filmde de schietpartij ook met een camera op zijn hoofd, een format dat erg doet denken aan de first person shooter-games die PewDiePie speelt in zijn video’s. “Ik voel me misselijk dat mijn naam door die persoon is uitgesproken”, zegt Felix. “Mijn hart gaat uit naar de slachtoffers en hun familie.”

Sindsdien houdt Kjellberg zich koest en focust hij zich opnieuw op het recenseren van games. En op zijn persoonlijk leven, want hij stapte vorige week na een relatie van acht jaar in het huwelijksbootje met zijn vriendin Marzia Bisognin (26). “We zijn getrouwd! Ik ben de gelukkigste man ter wereld. Zo blij dat ik mijn leven kan delen met deze geweldige vrouw”, schreef de vlogger op sociale media, waar hij ook een aantal foto’s van zijn trouwdag deelde. Het was overigens de video van zijn huwelijk die hem het laatste zetje richting de 100 miljoen volgers gaf: het verslag van zijn ‘mooiste dag’ met zijn Marzia werd intussen al meer dan 19 miljoen keer bekeken.